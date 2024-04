Durante los últimos días, la novela entre Rayados e Inter Miami ha tenido muchos capítulos, y muchas fueron las versiones de la polémica. Es por eso que la previa del juego de vuelta ya está caliente, y se espera por un duelo repleto de condimentos especiales. Y justamente, este sábado Tata Martino salió a hablar.

Una vez terminado el juego en el Chase Stadium, empezó a circular la noticia de una supuesta pelea con Messi, Fernando Ortiz y los árbitros como protagonistas. No obstante, en lo que en un principio aparentaba ser un simple rumor se terminó transformando en algo más serio.

Tal es así que el propio Rayados envió un reclamo a CONCACAF para solicitar que se tomen las medidas pertinentes contra los protagonistas, principalmente Leo Messi. Y luego de que se sumaran nuevos capítulos a esta novela, los cuales ampliaron la polémica, Tata Martino habló al respecto.

A Tata Martino no le interesa la polémica entre Rayados e Inter Miami

En rueda de prensa post empate frente a Colorado Rapids, al entrenador le consultaron si el concepto de “revancha”, el cual él mismo utilizo para describir el juego de vuelta ante Monterrey, era por algo extradeportivo. Y sin dar demasiada vuelta, el argentino lo negó.

“Revancha porque de donde vengo, si jugas dos partidos el primero es la ida y el segundo es la revancha. No tiene nada que ver con otras cuestiones. No va por ahí ni me interesa. Vamos a jugar un partido y si ganamos seguiremos, si perdemos nos volvemos a casa”, dijo inicialmente. Acto seguido, añadió: “Todo lo demás, lo que tiene que ver con la telenovela, no es la idea nuestra”.

¿Messi titular ante Rayados? El anticipo de Martino

“La idea sería que vaya de titular. Pero recién lleva 45 minutos y entendemos también la exigencia del partido que viene. Lo más importante es que regresó, se sintió bien y participó en el segundo. Me parece que eso es lo más destacado”, contestó Tata Martino.