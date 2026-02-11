Es tendencia:
Qué pasa si América pierde, empata o gana contra Olimpia por la Concachampions 2026

América enfrenta a Olimpia en la Concachampions 2026 y estas son las series de resultados que lo pueden clasificar o eliminar del torneo.

Por Ramiro Canessa

América vs. Olimpia por la Concachampions.
© Getty ImagesAmérica vs. Olimpia por la Concachampions.

América recibe a Olimpia de Honduras desde las 19:00 horas de la CDMX por la vuelta de la primera fase de la Concachampions 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas llegaron con ventaja tras ganar 2-1 en la ida como visitantes y ahora buscan sellar la clasificación ante su gente.

El equipo dirigido por André Jardine es favorito para avanzar, pero no puede confiarse. Olimpia buscará dar la sorpresa y complicar la serie, intentando dar un batacazo que deje fuera al conjunto mexicano del torneo. Cada resultado tendrá consecuencias distintas de cara a la próxima fase.

Los aficionados estarán atentos a cada minuto, porque un gol puede cambiar el panorama y definir qué equipo sigue en carrera en la Concachampions. A continuación, los escenarios posibles para América:

¿Qué pasa si América gana?

Si América se queda con la victoria en casa, la clasificación estará asegurada. No importa el marcador exacto, las Águilas avanzarán a la siguiente fase del torneo y podrán enfocarse en preparar su próximo rival con tranquilidad.

¿Qué pasa si América empata?

Un empate también le da la clasificación a América gracias al resultado de la ida. Con la ventaja de haber ganado 2-1 en Honduras, la serie se cerrará a favor del equipo mexicano y podrá festejar el pase a la siguiente ronda.

¿Qué pasa si América pierde?

Si América cae derrotado, la situación dependerá del marcador. Una derrota por 2-0 o más dejaría fuera al equipo mexicano de la Concachampions. Si pierde 2-1, la serie se definirá en tiempo extra y, en caso de empate tras los 30 minutos adicionales, podrían ir a penales. Incluso un triunfo por 1-0 de Olimpia no sería suficiente, porque recibió dos goles en su estadio.

En síntesis

  • América recibe a Olimpia a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.
  • Las Águilas lideran la serie tras vencer 2-1 en el partido de ida como visitantes.
  • Una derrota por 2-0 o marcador superior eliminaría al conjunto mexicano del torneo.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
