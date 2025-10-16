Es tendencia:
¿Douglas Costa a la Liga MX? Destapan que el brasileño habría sido ofrecido a tres equipos

El futbolista brasileño que supo jugar en grandes equipos del futbol europeo, podría llegar a México para la próxima temporada.

Por Ramiro Canessa

Douglas Costa se habría ofrecido a clubes mexicanos.
Douglas Costa se habría ofrecido a clubes mexicanos.

El futbol mexicano sigue en pleno crecimiento y la Liga MX se ha vuelto mucho más competitiva en los últimos años, a pesar de que aún carece de ascensos y descensos. Esta situación, sin duda, podría hacer que el torneo fuera todavía más emocionante y atractivo para jugadores y aficionados.

En los últimos meses, varios equipos de la Liga MX rompieron el mercado de pases, fichando futbolistas que brillaron en Europa y decidieron llegar a México. Estos movimientos reflejan el esfuerzo de los clubes por elevar el nivel del campeonato y atraer talento de renombre internacional.

De cara al próximo año, se espera que haya nuevas sorpresas en el mercado de fichajes. Todo dependerá del poder económico de cada club y de los futbolistas disponibles. En este contexto, los equipos mexicanos podrían volver a sorprender con contrataciones importantes.

Recientemente, el medio brasileño RTI Esporte reveló que Douglas Costa habría sido ofrecido al fútbol mexicano. El extremo, exBayern Múnich y Juventus, ha sido vinculado con América, Pumas y León. Douglas Costa quedó libre del Sydney FC y busca un nuevo destino en su carrera.

Trayectoria de Douglas Costa

  • 2008–2010: Grêmio
  • 2010–2015: Shakhtar Donetsk
  • 2015–2018: Bayern Múnich
  • 2017–2018: → Juventus (préstamo)
  • 2018–2022: Juventus
  • 2020–2021: → Bayern Múnich (préstamo)
  • 2021–2022: → Grêmio (préstamo)
  • 2022: → LA Galaxy (préstamo)
  • 2022–2023: LA Galaxy
  • 2024: Fluminense
  • 2024–2025: Sydney FC

Títulos ganados por Douglas Costa

  • Shakhtar Donetsk: Ukrainian Premier League 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14; Ukrainian Cup 2010–11, 2011–12, 2012–13; Ukrainian Super Cup 2010, 2012, 2013
  • Bayern Múnich: Bundesliga 2015–16, 2016–17, 2020–21; DFB-Pokal 2015–16; FIFA Club World Cup 2020
  • Juventus: Serie A 2017–18, 2018–19, 2019–20; Coppa Italia 2017–18; Supercoppa Italiana 2018
  • Fluminense: Recopa Sudamericana 2024
  • Brazil U20: South American U-20 Championship 2009; FIFA U-20 World Cup runner-up 2009
ramiro canessa
Ramiro Canessa
