Si bien están enfocados en terminar la primera fase del Torneo Apertura 2025 de la mejor manera y luego de enfocarse de lleno en la Liguilla con el objetivo de llegar a una nueva final, en América ya empiezan a planificar la próxima temporada.

André Jardine junto a la directiva, saben que tienen que armar mejor la plantilla de cara al Clausura 2026 y es por ese motivo que ya tienen pensado qué jugadores dejar ir y por quiénes ir para volver a ser el equipo que dominó el futbol mexicano.

En las últimas horas, Francotirador reveló en Récord que está todo dado para que Víctor Dávila e Igor Lichnovsky no sigan en la institución a partir de la próxima temporada ya que no estuvieron a la altura de las circunstancias desde que llegaron.

Mientras tanto, Las Águilas estarían interesados en un futbolista importante para el sistema del Toluca de Antonio Mohamed. Si el equipo de Jardine avanza en las negociaciones, podría quedarse con los servicios del brasileño la temporada que viene.

¿Quién es el jugador que busca América?

“Deseado. En la confección del plantel del América, André Jardine tiene voz y voto para aceptar o rechazar nombres, sin embargo, no se le ha dado que le traigan a los brasileños que ha propuesto, un par ganados por Toluca”, expresó el periodista Carlos Ponz en Récord.

Y agregó: “El primero fue el central Luan García, que desde Palmeiras lo ganaron los Diablos Rojos, a pesar de que el América también había pujado por ficharlo a petición de Jardine. Y después fue Helinho, al que conoce de la cantera del São Paulo. Antes de que Toluca lograra su fichaje procedente del Red Bull Bragantino, Jardine sugirió su contratación.”

Por último siguió: “Incluso me cuentan que ya con los Diablos Rojos, de inicio tibio, el estratega de las Águilas pidió este año tocar la puerta escarlata para buscar la incorporación de Helinho, pero no se dio. Veamos si en esta ventana invernal, América decide hacer un esfuerzo por fichar a Helinho, el gran deseo de Jardine, aunque luce complejo que Toluca lo deje salir.”

Helinho, jugador de Toluca que quiere América (Getty Images)

