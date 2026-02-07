Allan Saint-Maximin ya hace sentir el impacto de su llegada en Lens. El atacante de 28 años tomó la sorpresiva decisión de marcharse del Club América con el Torneo Clausura en marcha y rápidamente recaló en el líder de la Ligue 1.

Este sábado disputó su segundo partido con su nuevo equipo y ya marcó su primer gol tras ingresar desde el banquillo a los 61 minutos. Saint-Maximin saltó al campo en un contexto difícil por la inferioridad numérica de Lens, pero terminó marcando un tanto clave para sellar el triunfo y permanecer en la cima a la espera de que PSG juegue su encuentro.

Así fue el primer gol de Saint-Maximin con Lens

Allan Saint-Maximin recibió un balón largo de su portero con todo Stade Rennes volcado en ataque y se hizo el espacio para sacar un remate de derecha que no pudo contener el guardameta rival. De esta manera, el francés sentenció el triunfo de su equipo por 3-1.

Este gol fue sumamente importante no solo porque llegó a los 78 minutos, sino también porque Lens estaba sufriendo debido a que se había quedado con un jugador menos desde los 56 minutos por la expulsión de Aguilar.

De hecho, en el video del gol se puede observar que ningún futbolista de Lens acompañó a Saint-Maximin en la jugada. Por el contrario, fue una patriada en solitario de Allan que terminó de la mejor manera para el conjunto local.

En síntesis

Allan Saint-Maximin anotó su primer gol con el Lens en el triunfo 3-1 ante Rennes.

anotó su primer gol con el en el triunfo ante Rennes. El atacante francés marcó al minuto 78 tras ingresar de cambio a los 61 minutos .

tras ingresar de cambio a los . Lens mantuvo el liderato de la Ligue 1 pese a jugar con diez por expulsión.

