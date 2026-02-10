¡Un mexicano que se queda! Luego del fracaso de Pumas, Tigres UANL se metió en octavos de final de la Concachampions. Los ‘Felinos’, que eran favoritos en la serie de esta primera ronda, cumplieron con los pronósticos y aseguraron su presencia en la siguiente fase. El conjunto de Nuevo León sigue vivo en la competencia continental y luchará por el título.

Publicidad

Publicidad

Después de igualar sin goles en la ida en Canadá, el cuadro universitario venció por 4-1 a Forge FC en el ‘Volcán’, en la revancha de la llave copera. El elenco auriazul hizo de su estadio una fortaleza y se impuso en casa en forma contundente. Los dirigidos por Guido Pizarro le dieron una nueva alegría a su afición y van por más en el plano internacional.

En primer lugar, la noche comenzó en forma inmejorable: el refuerzo Rodrigo Aguirre marcó un doblete, uno de cabeza en un córner y otro de zurda de contraataque. Luego, un penal le dio esperanza a Forge FC, pero la ilusión le duró poco: en la jugada siguiente, Ángel Correa anotó el suyo con un tiro de media distancia. En el cierre del encuentro, llegó el goleador menos pensado: Joaquim se sumó a la fiesta empujando de rebote en el área chica.

Ángel Correa liquidó todo en el Volcán [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Tras eliminar a Forge en la primera ronda, Tigres tendrá un mes para preparar los octavos de final de esta Concacaf Champions Cup 2026. Disputará la siguiente fase entre el 10 y 12 marzo (ida) y el 17 y 19 de marzo (vuelta). No obstante, no podrá estudiar a su rival sino hasta el 25 de febrero, cuando se defina el clasificado la serie de donde saldrá su oponente de turno.

El contrincante de Tigres UANL para los octavos de final de la Concachampions será Cincinnati FC o Universidad O&M FC. El primero pertenece a los Estados Unidos y fue el equipo mejor ubicado de la tabla general de la MLS el año pasado. El segundo es de República Dominicana y fue subcampeón de la Copa Caribeña de Concacaf la temporada pasada.

En el camino de los ‘Felinos’, en caso de eliminar a Cincinnati o O&M, aparecen en el horizonte Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps o Cartaginés. En un hipotético cruce de cuartos de final, enfrentarían a uno de esos tres equipos extranjeros. El rival mexicano más ‘próximo’ que tiene Tigres en el cuadro es el Club América, a quien podría cruzar en semifinales si los ambos llegan hasta esa instancia.

Publicidad

Publicidad

ver también Por qué Toluca no juega la primera fase de la Concachampions 2026 y los demás mexicanos sí

ver también ¿Hay ‘gol de visitante’ en Concachampions? Cómo se definen los cruces de primera fase si hay empate

Los goles de Tigres UANL en el triunfo 4-1 ante Forge FC:

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad