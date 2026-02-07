LIGA MX
Sigue GRATIS y EN VIVO América vs. Rayados vía TUDN y ViX: transmisión minuto a minuto del Clausura 2026
No te pierdas ningún detalle de lo que sucederá entre las Águilas y Rayados en un partido que promete grandes emociones.
Otro refuerzo a minutos del partido
Se confirmó que el brasileño Lima llegará a préstamo desde el Fluminense.
Sin sorpresas: la probable alineación de Rayados
- Luis Cárdenas
- Ricardo Chávez
- Gerardo Arteaga
- Víctor Guzmán
- Daniel Aceves
- Fidel Ambríz
- Oliver Torres
- Sergio Canales
- Jesús Corona
- Anthony Martial
- Roberto de la Rosa
Con Raphael Veiga: la posible alineación de América
- Luis Ángel Malagón
- Kevin Álvarez
- Sebastián Cáceres
- Israel Reyes
- Cristian Borja
- Jonathan dos Santos
- Rodrigo Dourado
- Raphael Veiga
- Brian Rodríguez
- Alejandro Zendejas
- Henry Martín
¿A qué hora comienza el partido?
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 00:10 hs
- Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 23:10 hs
- Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 22:10 hs
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 21:10 hs
Bienvenidos al juego de América vs. Rayados de Monterrey
Por la Jornada 5 de la Liga MX, dos potencias se medirán y aquí no te perderás de nada.
Rayados de Monterrey