Sigue GRATIS y EN VIVO América vs. Rayados vía TUDN y ViX: transmisión minuto a minuto del Clausura 2026

No te pierdas ningún detalle de lo que sucederá entre las Águilas y Rayados en un partido que promete grandes emociones.

Otro refuerzo a minutos del partido

Se confirmó que el brasileño Lima llegará a préstamo desde el Fluminense.

Sin sorpresas: la probable alineación de Rayados

  • Luis Cárdenas
  • Ricardo Chávez
  • Gerardo Arteaga
  • Víctor Guzmán
  • Daniel Aceves
  • Fidel Ambríz
  • Oliver Torres
  • Sergio Canales
  • Jesús Corona
  • Anthony Martial
  • Roberto de la Rosa

Con Raphael Veiga: la posible alineación de América

  • Luis Ángel Malagón
  • Kevin Álvarez
  • Sebastián Cáceres
  • Israel Reyes
  • Cristian Borja
  • Jonathan dos Santos
  • Rodrigo Dourado
  • Raphael Veiga
  • Brian Rodríguez
  • Alejandro Zendejas
  • Henry Martín

¿A qué hora comienza el partido?

  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 00:10 hs
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 23:10 hs
  • Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador: 22:10 hs
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 21:10 hs

Bienvenidos al juego de América vs. Rayados de Monterrey

Por la Jornada 5 de la Liga MX, dos potencias se medirán y aquí no te perderás de nada.

Por Lucas Lescano

