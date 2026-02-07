Sigue GRATIS y EN VIVO América vs. Rayados vía TUDN y ViX: transmisión minuto a minuto del Clausura 2026

Por la Jornada 5 de la Liga MX, dos potencias se medirán y aquí no te perderás de nada.

Redactor en Futbol Sites, cubriendo el boxeo y todo lo que lo rodea. Estudiante de periodismo deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos, lleva más de dos años cubriendo diferentes tipos de eventos, peleas y competiciones. Gusto especial por Gervonta Davis en la actualidad y por Marcos Maidana y Floyd Mayweather Jr. en el pasado.