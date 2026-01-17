Un deseo de los aficionados alrededor de Latinoamérica es la vuelta de los equipos de la Liga MX a la Copa Libertadores. Si bien significan largos viajes entre los destinos, la actualidad de los conjuntos mexicanos elevaría la vara de un torneo donde Brasil pareciera no tener competencia.

Publicidad

Publicidad

Con sus adquisiciones de jugadores consagrados en Europa, la Primera División de México se alzaría como un futbol capaz de plantarle cara a sus pares de Brasil, que dominan el torneo a gusto y placer desde 2019, con varias finales incluso jugadas entre equipos brasileños.

Jorge Mas, propietario de Inter Miami, dialogó con Diario Olé y se refirió precisamente a esta cuestión: “He tenido conversaciones con CONMEBOL y con Alejandro (Domínguez) para ver la participación en Copa Libertadores. Hay precedentes, porque clubes mexicanos han jugado la Libertadores”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “Yo creo que los campeones de la MLS y Liga MX a lo mejor son merecedores de un cupo”. Cabe recordar que los equipos de la Primera División de Estados Unidos jamás participaron del máximo certamen de clubes de Sudamérica, a diferencia de México.

Por otro lado, aclaro: “Sé que son temas entre CONCACAF y CONMEBOL, pero creo que el futbol puede seguir creciendo hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos. Creo que la competencia sería mejor por eso”.

¿Cuándo fue la última vez que la Liga MX participó de la Copa Libertadores?

ver también ¿Qué pasa con los equipos venezolanos clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

La última vez que los clubes de México participaron de la Copa Libertadores fue en 2016, cuando estuvieron presentes Puebla (eliminado en el Repechaje), Toluca (eliminado en Ocavos de Final) y Pumas UNAM (eliminado en Cuartos de Final). Cabe añadir que los equipos de la Liga MX se mantuvieron casi 20 años, entre 1998 hasta el año mencionado.

Publicidad

Publicidad

En síntesis