Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA LIBERTADORES

¿Cuánto dinero ganó Flamengo por derrotar a Palmeiras y ser campeón de la Copa Libertadores 2025?

Conoce el suculento premio que se llevó el dueño del máximo certamen continental a nivel clubes.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Flamengo se quedó con la gran final de la Copa Libertadores 2025.
© GETTY IMAGESFlamengo se quedó con la gran final de la Copa Libertadores 2025.

La Copa Libertadores 2025 se definió este sábado 29 de noviembre en Lima. En el encuentro más esperado del año a nivel continental se midieron Flamengo y Palmeiras en un encuentro vibrante que terminó quedando en manos del Mengao por 1-0. A su vez, aparte de la importancia de haber conseguida la cuarta consagración en esta competencia, el conjunto carioca se adueñó de una suma millonaria de dinero otorgada por la organización.

Publicidad

La fortuna que obtuvo en la final de la Copa Libertadores 2025

La Conmebol es muy generosa con los campeones de su entidad, por lo que en la máxima cita a nivel clubes en Sudamérica no fue la excepción. En ese contexto, por haber ganado la Copa Libertadores 2025, Flamengo se llevó 24 millones de dólares, lo que representa el premio más alto recibido por un equipo perteneciente a la casa madre del futbol del Cono Sur.

En la edición del año pasado, que finalmente terminó quedando en manos de Botafogo, la recompensa que obtuvo el Fogao fue de 23 millones, uno menos que en 2025. Esto solo deja a las claras la intención de las autoridades y dirigentes de querer continuar valorizando el futbol sudamericano, capaz de reconocer a sus integrantes con premios millonarios que funcionan como incentivo perfecto para que los equipos quieran conquistar la gloria.

Tweet placeholder
Publicidad

Para se trató de la cuarta vez que se quedó con este trofeo. Como las anteriores, esta tiene su toque distintivo y especial, por lo que quedará en la historia de todos los aficionados que viajaron hasta Lima, Perú, y de aquellos que lo siguieron a través de sus pantallas. La Copa Libertadores continúa captando la atención del mundo y, aunque la hegemonía brasileña luce imparable, son cada vez más los interesados en disfrutar la fiesta del futbol sudamericano.

En síntesis

  • Flamengo ganó la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 a Palmeiras en la final disputada en Lima.
  • El club Flamengo se llevó un premio de 24 millones de dólares por ganar el torneo continental.
  • La edición 2025 superó el premio de 23 millones de dólares que recibió Botafogo en el año anterior.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
¿Por qué se retrasó y a qué hora comienza la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo?
Copa Libertadores

¿Por qué se retrasó y a qué hora comienza la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo?

¿Quiénes cantan en el show de la Copa Libertadores 2025?
Copa Libertadores

¿Quiénes cantan en el show de la Copa Libertadores 2025?

¿Dónde y en qué estadio se juega Palmeiras vs. Flamengo por la Final de la Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Dónde y en qué estadio se juega Palmeiras vs. Flamengo por la Final de la Copa Libertadores?

Lo que pasaría con Tigres si pierde, gana o empata
Club Tigres

Lo que pasaría con Tigres si pierde, gana o empata

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo