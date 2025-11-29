¿Cuánto dinero ganó Flamengo por derrotar a Palmeiras y ser campeón de la Copa Libertadores 2025?

La Copa Libertadores 2025 se definió este sábado 29 de noviembre en Lima. En el encuentro más esperado del año a nivel continental se midieron Flamengo y Palmeiras en un encuentro vibrante que terminó quedando en manos del Mengao por 1-0. A su vez, aparte de la importancia de haber conseguida la cuarta consagración en esta competencia, el conjunto carioca se adueñó de una suma millonaria de dinero otorgada por la organización.

La fortuna que obtuvo en la final de la Copa Libertadores 2025

La Conmebol es muy generosa con los campeones de su entidad, por lo que en la máxima cita a nivel clubes en Sudamérica no fue la excepción. En ese contexto, por haber ganado la Copa Libertadores 2025, Flamengo se llevó 24 millones de dólares, lo que representa el premio más alto recibido por un equipo perteneciente a la casa madre del futbol del Cono Sur.

En la edición del año pasado, que finalmente terminó quedando en manos de Botafogo, la recompensa que obtuvo el Fogao fue de 23 millones, uno menos que en 2025. Esto solo deja a las claras la intención de las autoridades y dirigentes de querer continuar valorizando el futbol sudamericano, capaz de reconocer a sus integrantes con premios millonarios que funcionan como incentivo perfecto para que los equipos quieran conquistar la gloria.

Para se trató de la cuarta vez que se quedó con este trofeo. Como las anteriores, esta tiene su toque distintivo y especial, por lo que quedará en la historia de todos los aficionados que viajaron hasta Lima, Perú, y de aquellos que lo siguieron a través de sus pantallas. La Copa Libertadores continúa captando la atención del mundo y, aunque la hegemonía brasileña luce imparable, son cada vez más los interesados en disfrutar la fiesta del futbol sudamericano.

