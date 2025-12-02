El pasado sábado 29 de noviembre se llevó a cabo la Final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, donde el conjunto Fla logró coronarse este año. Sin embargo, en las transmisiones de las grandes televisoras se vieron imágenes donde se podía ver gente en las montañas viendo el partido, pero nunca se imaginaron que Pol Deportes desde ahí narró el juego.

Publicidad

Publicidad

En redes sociales se hizo viral un video en el que un joven de 15 años estaba vestido de traje, con un micrófono, un trípode y un micrófono arriba de la montaña haciendo un live del partido, en donde narraba el encuentro, ya que no había podido acreditarse como un medio para poder vivir de cerca esta emocionante final brasileña.

Estas imágenes conmovieron a todo el internet, porque se veía cómo el joven portaba una bandera en la espalda en la que se veía el nombre del medio: Pol Deportes. Es por ello que ante la afición se llevó los aplausos y comenzó a jalar cientos y miles de seguidores, no sólo en Perú, que es su país natal, sino de otros países que disfrutaron de su talento y creatividad.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Durante la transmisión, su narración logró tener hasta 4.7 mil espectadores en vivo, mientras videos como el gol del triunfo tuvo poco más de 2 millones de reproducciones. Es así que el pequeño a lo largo de este fin de semanas fue teniendo varios fanáticos que se sumaron a sus transmisiones y que le han dejado ver lo valioso de su trabajo.

¿Quién es Pol Deportes?

Este es el nombre que lleva su medio, pero en realidad el joven recibe el nombre de Cliver Huamán, él viajó desde su lugar natal en Andahuaylas hasta Lima con la intención de relatar. En una entrevista que le hicieron menciona que ha tenido una vida humilde, ya que desde los 6 años ha estado trabajando en la chacra (parcelas de tierra para cultivo) con sus papás.

Su padre dio a conocer a FC Deportes que cuando Cliver tenía 3 años se dedicaba a imitar a los locutores de radio, figuraba micrófonos donde se ponía a narrar y fue su hermano quien lo alentó a demostrar su talento. Además en sus tiempos libres reparte almuerzos a las personas de escasos recursos, por lo que no sólo es un gran profesional, sino también un buen ser humano.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿James Rodríguez a la Copa Libertadores? El inédito club que negocia para fichar al colombiano

En síntesis