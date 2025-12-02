Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

¿Quién es Pol Deportes y por qué está conmoviendo a todo el mundo con su narración de la Final de la Copa Libertadores?

El joven decidió narrar la Final de la Copa Libertadores con lo que tuvo a su alcance.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Pol Deportes narró Copa Libertadores
© Pol DeportesPol Deportes narró Copa Libertadores

El pasado sábado 29 de noviembre se llevó a cabo la Final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras, donde el conjunto Fla logró coronarse este año. Sin embargo, en las transmisiones de las grandes televisoras se vieron imágenes donde se podía ver gente en las montañas viendo el partido, pero nunca se imaginaron que Pol Deportes desde ahí narró el juego.

Publicidad

En redes sociales se hizo viral un video en el que un joven de 15 años estaba vestido de traje, con un micrófono, un trípode y un micrófono arriba de la montaña haciendo un live del partido, en donde narraba el encuentro, ya que no había podido acreditarse como un medio para poder vivir de cerca esta emocionante final brasileña.

Estas imágenes conmovieron a todo el internet, porque se veía cómo el joven portaba una bandera en la espalda en la que se veía el nombre del medio: Pol Deportes. Es por ello que ante la afición se llevó los aplausos y comenzó a jalar cientos y miles de seguidores, no sólo en Perú, que es su país natal, sino de otros países que disfrutaron de su talento y creatividad.

Tweet placeholder
Publicidad

Durante la transmisión, su narración logró tener hasta 4.7 mil espectadores en vivo, mientras videos como el gol del triunfo tuvo poco más de 2 millones de reproducciones. Es así que el pequeño a lo largo de este fin de semanas fue teniendo varios fanáticos que se sumaron a sus transmisiones y que le han dejado ver lo valioso de su trabajo.

¿Quién es Pol Deportes?

Este es el nombre que lleva su medio, pero en realidad el joven recibe el nombre de Cliver Huamán, él viajó desde su lugar natal en Andahuaylas hasta Lima con la intención de relatar. En una entrevista que le hicieron menciona que ha tenido una vida humilde, ya que desde los 6 años ha estado trabajando en la chacra (parcelas de tierra para cultivo) con sus papás.

Su padre dio a conocer a FC Deportes que cuando Cliver tenía 3 años se dedicaba a imitar a los locutores de radio, figuraba micrófonos donde se ponía a narrar y fue su hermano quien lo alentó a demostrar su talento. Además en sus tiempos libres reparte almuerzos a las personas de escasos recursos, por lo que no sólo es un gran profesional, sino también un buen ser humano.

Publicidad
¿James Rodríguez a la Copa Libertadores? El inédito club que negocia para fichar al colombiano

ver también

¿James Rodríguez a la Copa Libertadores? El inédito club que negocia para fichar al colombiano

En síntesis

  • El joven Cliver Huamán, de 15 años, narró la Final de Copa Libertadores 2025 desde una montaña en Lima.
  • Cliver Huamán es el creador del medio Pol Deportes y viajó desde Andahuaylas, su ciudad natal en Perú.
  • La narración de Cliver Huamán llegó a tener 4.7 mil espectadores en vivo y 2 millones de reproducciones en el gol.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
¿Cómo quedó el palmarés de la Copa Libertadores tras la victoria de Flamengo?
Conmebol

¿Cómo quedó el palmarés de la Copa Libertadores tras la victoria de Flamengo?

¿Cuánto dinero ganó Flamengo por derrotar a Palmeiras y ser campeón de la Copa Libertadores 2025?
Copa Libertadores

¿Cuánto dinero ganó Flamengo por derrotar a Palmeiras y ser campeón de la Copa Libertadores 2025?

¿Por qué se retrasó y a qué hora comienza la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo?
Copa Libertadores

¿Por qué se retrasó y a qué hora comienza la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo?

El primer candidato para reemplazar a Miguel Mejía Barón en Pumas
Pumas de la UNAM

El primer candidato para reemplazar a Miguel Mejía Barón en Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo