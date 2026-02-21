Germán Berterame tuvo un debut que no recordará en su nueva experiencia profesional: el delantero naturalizado mexicano terminó pateando el césped de la bronca al retirarse del BMO Stadium. En su estreno oficial como jugador de Inter Miami, su equipo sufrió una dolorosa derrota y su actuación tampoco fue positiva para el juego colectivo.

En la primera presentación de las ‘Garzas’ en la temporada, Inter Miami cayó por 3-0 ante Los Ángeles FC de visitante, en un partido muy discreto de todo el equipo. David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz marcaron los tantos para el local, que se impuso merecidamente por lo hecho en el campo. Los dirigidos por Mascherano no dieron la cara.

Por lo mal que se desempeñó en conjunto Inter Miami, Germán Berterame se mostró desconectado del encuentro, sin recibir muchos balones de parte de sus compañeros. Además, la zaga central de LAFC le hizo marca personal muy agresiva y le impidió también generarse sus propias ocasiones de gol, como pudo hacerlo en Monterrey.

El ex Rayados disputó todo el compromiso, no fue sustituido, y en los noventa minutos sólo tuvo una única chance clara que desperdició increíblemente. Tras un desborde por banda derecha de Mura, Germán Berterame se encontró con el esférico en el área y cabeceó, pero dio en la parte de la red que no cuenta. Fue la única oportunidad de cierto peligro que lo tuvo de protagonista.

Consumado el final del partido, la afición de las ‘Garzas’ criticó el desempeño del atacante, pidiendo que el próximo partido sea suplente y juegue Tadeo Allende. Los fanáticos de Inter Miami no quedaron conformes con el estreno de Berte en la MLS, y llenaron las redes de comentarios del estilo “no hizo nada”, “no puede errar eso con lo que se pagó”, o “debe ganarse el puesto”.

Los números de Germán Berterame en LAFC vs. Inter Miami:

90 minutos jugados

25 toques

4 toques en el área rival

13/17 pases precisos (76%)

2/6 duelos ganados

0 chances creadas

1 ocasión clara perdida

2 remates | 1 a portería

3 acciones defensivas exitosas

4 recuperaciones

1 despeje

1 intercepción

2 infracciones cometidas

