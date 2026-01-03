Es tendencia:
logotipo del encabezado
Conmebol

¿Qué pasa con los equipos venezolanos clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Hasta ocho clubes de Venezuela tienen su boleto para las dos competencias de Conmebol en 2026.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
El panorama de los equipos venezolanos tras el ataque de Estados Unidos
© GETTY IMAGESEl panorama de los equipos venezolanos tras el ataque de Estados Unidos

Venezuela está en boca de todos por la operación militar que llevó a cabo Estados Unidos en dicho país a la madrugada de este sábado 3 de enero. El presidente Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas americanas y ahora el territorio sudamericano estará provisoriamente bajo el mando del gobierno de Donald Trump.

Publicidad

A raíz de este acontecimiento comenzaron a surgir muchas preguntas entre los aficionados y una de ellas es qué pasará con los equipos venezolanos clasificados a las competencias de CONMEBOL, más precisamente la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El reglamento de CONMEBOL no contempla situaciones como la que está atravesando Venezuela, por lo que no habría problemas para que los equipos clasificados participen. Ahora bien, hay algunos antecedentes recientes que podrían darle claridad al caso.

Cuando Ucrania fue atacada por Rusia, sus equipos siguieron participando de torneos de la UEFA, con la salvedad de que pasaron a ejercer sus localías en Polonia, Alemania y hasta Rumania. En el caso de Venezuela ni siquiera hay un conflicto bélico activo, por lo que no solo podrán jugar Libertadores y Sudamericana, sino que además incluso podrían mantener sus localías.

Publicidad

Equipos venezolanos clasificados a la Copa Libertadores 2026

  • Universidad Central – Fase de grupos
  • Deportivo La Guaira – Fase 2 (repechaje)
  • Carabobo FC – Fase 2 (repechaje)
  • Deportivo Táchira – Fase 1 (repechaje inicial)
Partido entre Corinthians y Universidad Central por la Copa Libertadores 2025 (GETTY IMAGES)

Partido entre Corinthians y Universidad Central por la Copa Libertadores 2025 (GETTY IMAGES)

¿El Mundial 2026 corre riesgo de suspensión por el ataque de Estados Unidos a Nicolás Maduro y Venezuela?

ver también

¿El Mundial 2026 corre riesgo de suspensión por el ataque de Estados Unidos a Nicolás Maduro y Venezuela?

Equipos venezolanos clasificados a la Copa Sudamericana 2026

  • Academia Puerto Cabello – Fase preliminar
  • Monagas SC – Fase preliminar
  • Caracas FC – Fase preliminar
  • Metropolitanos FC – Fase preliminar
Publicidad

En síntesis

  • Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el sábado 3 de enero.
  • Universidad Central encabeza la lista de clasificados a la Copa Libertadores 2026.
  • La normativa de CONMEBOL no impediría la participación de los clubes venezolanos.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Así quedó Pachuca en el palmarés de la Copa Sudamericana tras el título de Lanús
Conmebol

Así quedó Pachuca en el palmarés de la Copa Sudamericana tras el título de Lanús

Las alineaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro por la Sudamericana
Conmebol

Las alineaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro por la Sudamericana

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamérica 2025: día, horario y sede para Lanús vs. Atlético Mineiro
Conmebol

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamérica 2025: día, horario y sede para Lanús vs. Atlético Mineiro

Destapan la postura de Efraín Juárez sobre el fichaje de Ronaldo Martínez en Pumas
Pumas de la UNAM

Destapan la postura de Efraín Juárez sobre el fichaje de Ronaldo Martínez en Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo