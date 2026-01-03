¿Qué pasa con los equipos venezolanos clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Venezuela está en boca de todos por la operación militar que llevó a cabo Estados Unidos en dicho país a la madrugada de este sábado 3 de enero. El presidente Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas americanas y ahora el territorio sudamericano estará provisoriamente bajo el mando del gobierno de Donald Trump.

Publicidad

Publicidad

A raíz de este acontecimiento comenzaron a surgir muchas preguntas entre los aficionados y una de ellas es qué pasará con los equipos venezolanos clasificados a las competencias de CONMEBOL, más precisamente la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El reglamento de CONMEBOL no contempla situaciones como la que está atravesando Venezuela, por lo que no habría problemas para que los equipos clasificados participen. Ahora bien, hay algunos antecedentes recientes que podrían darle claridad al caso.

Cuando Ucrania fue atacada por Rusia, sus equipos siguieron participando de torneos de la UEFA, con la salvedad de que pasaron a ejercer sus localías en Polonia, Alemania y hasta Rumania. En el caso de Venezuela ni siquiera hay un conflicto bélico activo, por lo que no solo podrán jugar Libertadores y Sudamericana, sino que además incluso podrían mantener sus localías.

Publicidad

Publicidad

Equipos venezolanos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Universidad Central – Fase de grupos

Deportivo La Guaira – Fase 2 (repechaje)

Carabobo FC – Fase 2 (repechaje)

Deportivo Táchira – Fase 1 (repechaje inicial)

Partido entre Corinthians y Universidad Central por la Copa Libertadores 2025 (GETTY IMAGES)

ver también ¿El Mundial 2026 corre riesgo de suspensión por el ataque de Estados Unidos a Nicolás Maduro y Venezuela?

Equipos venezolanos clasificados a la Copa Sudamericana 2026

Academia Puerto Cabello – Fase preliminar

Monagas SC – Fase preliminar

Caracas FC – Fase preliminar

Metropolitanos FC – Fase preliminar

Publicidad

Publicidad

En síntesis