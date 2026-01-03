¿Qué pasa con los equipos venezolanos clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana?

Venezuela está en boca de todos por la operación militar que llevó a cabo Estados Unidos en dicho país a la madrugada de este sábado 3 de enero. El presidente Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas americanas y ahora el territorio sudamericano estará provisoriamente bajo el mando del gobierno de Donald Trump.
A raíz de este acontecimiento comenzaron a surgir muchas preguntas entre los aficionados y una de ellas es qué pasará con los equipos venezolanos clasificados a las competencias de CONMEBOL, más precisamente la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
El reglamento de CONMEBOL no contempla situaciones como la que está atravesando Venezuela, por lo que no habría problemas para que los equipos clasificados participen. Ahora bien, hay algunos antecedentes recientes que podrían darle claridad al caso.
Cuando Ucrania fue atacada por Rusia, sus equipos siguieron participando de torneos de la UEFA, con la salvedad de que pasaron a ejercer sus localías en Polonia, Alemania y hasta Rumania. En el caso de Venezuela ni siquiera hay un conflicto bélico activo, por lo que no solo podrán jugar Libertadores y Sudamericana, sino que además incluso podrían mantener sus localías.
Equipos venezolanos clasificados a la Copa Libertadores 2026
- Universidad Central – Fase de grupos
- Deportivo La Guaira – Fase 2 (repechaje)
- Carabobo FC – Fase 2 (repechaje)
- Deportivo Táchira – Fase 1 (repechaje inicial)
Partido entre Corinthians y Universidad Central por la Copa Libertadores 2025 (GETTY IMAGES)
Equipos venezolanos clasificados a la Copa Sudamericana 2026
- Academia Puerto Cabello – Fase preliminar
- Monagas SC – Fase preliminar
- Caracas FC – Fase preliminar
- Metropolitanos FC – Fase preliminar
En síntesis
- Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el sábado 3 de enero.
- Universidad Central encabeza la lista de clasificados a la Copa Libertadores 2026.
- La normativa de CONMEBOL no impediría la participación de los clubes venezolanos.