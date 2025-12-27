El mercado de pases de a poco se va moviendo en diferentes partes del mundo y, con el parate entre el fin del 2025 y el inicio del 2026, las directivas de los conjuntos trabajan junto a los entrenadores para poder conformar las plantillas más competitivas posibles.

Y un equipo que puede sumar talento europeo es Atlético Mineiro de Brasil, que posó sus ojos en el delantero Giorgios Giakoumakis, que pertenece a Cruz Azul, pero que actualmente está a préstamo en el PAOK de Grecia hasta junio del año próximo.

Así lo informó a través de sus redes sociales el periodista César Luis Merlo: “Atlético Mineiro ofreció u$s 6.5M a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis“, dejando entrever la cifra que abonaría el Galo para hacerse de los servicios del helénico.

Acorde a la información aportada por UOL, una posible interrupción del préstamo no sería un obstáculo si el jugador acepta el traspaso al fútbol brasileño. El artillero aún evalúa la posibilidad de jugar en Brasil. Además de Grecia y México, ya ha jugado en Polonia, Escocia, Países Bajos y Estados Unidos.

¿Cómo fue el ciclo de Giorgos Giakoumakis en PAOK?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Giorgos Giakoumakis disputó 20 partidos en el club europeo, donde fue titular en 14 de ellos. Marcó 9 goles y realizó una asistencia. Números suficientes para despertar el interés de unos de los clubes grandes del futbol brasileño.

