El conjunto de Cruz Azul no está viviendo el mejor mercado de fichajes y es que uno de los principales problemas a los que se está enfrentando el cuadro de Nicolás Larcamón es que no tienen plazas de No Formados en México, por lo que las opciones están en los jugadores locales, sin embargo, las ausencias podrían pesar y no encontrar a tiempo lo que requieren.

Apenas hace un par de días que llegó Miguel Borja, quien aún está ligado al conjunto de River Plate y que espera que se cumpla su plazo para que así oficialmente sea presentado por La Máquina. Seguramente, será de los jugadores que se perderán la J1 ante León debido a esta situación, por ello preocupa que no llegue otro extranjero.

Aunque no se menciona que la falta de refuerzos sea por un tema económico, la realidad es que nunca viene mal al equipo una venta, por lo que estuvieron a punto de tener un ingreso más por la venta de Giorgos Giakoumakis, quien ha estado jugando a préstamo con el conjunto de PAOK Salónica FC en la Liga de Grecia.

La mala jugada de Giorgos Giakoumakis

Y es que de acuerdo con la información del periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, el griego tuvo una oferta del Atlético Mineiro en Brasil, la cual rechazó aún cuando la directiva de Cruz Azul le había dado el visto bueno. Esto llamó la atención porque esta es una de las escuadras con alto potencial en Sudamérica y se negó.

La misma fuente confirma que el equipo brasileño había dado hasta 7.5 millones de dólares por él, pero que Giakoumakis la rechazó porque quiere un contrato mucho más alto que el que tenía en el equipo celeste, por lo que permanecerá en Grecia a préstamo. Aunque seguramente esta era una de las oportunidades más importantes que La Máquina pudo tener por él.

En síntesis

Giorgos Giakoumakis rechazó una oferta de 7.5 millones de dólares para fichar con el Atlético Mineiro.

rechazó una oferta de para fichar con el Atlético Mineiro. El delantero griego permanecerá a préstamo con el PAOK Salónica FC tras declinar la propuesta brasileña.

tras declinar la propuesta brasileña. El técnico Nicolás Larcamón enfrenta dificultades en Cruz Azul por la falta de plazas de extranjeros disponibles.

