Mientras que el Club de Futbol Monterrey es una institución poderosa con capacidad económica para realizar fichajes importantes, recientemente también se ha convertido en un club referencia en el continente. Así, sus futbolistas también reciben una vidriera grande, que los hace entrar en los ojos de potenciales equipos interesados, que quieren quitarle los jugadores a Rayados.

En este sentido, cualquier aparición disruptiva que pueda captar la atención de otros clubes grandes se duplicará por la popularidad y el posicionamiento internacional que adquirió el conjunto regio. En esa línea, un titular indiscutido de Rayados entró en planes de un prestigioso equipo del exterior, que vendrá a la carga para buscar arrebatárselo al elenco albiazul.

El futbolista que podría estar transitando sus últimos días en la Sultana del Norte es Germán Berterame, centrodelantero y goleador del Monterrey. El atacante se encuentra disputando los cuartos de final de la Liguilla con ‘La Pandilla’, y podrían ser sus últimos playoffs en el futbol mexicano. Su espectacular 2025 no ha pasado desapercibido en el continente, y ha sumado un interesado.

El artillero de los Rayados es pretendido por Atlético Mineiro, de los equipos más importantes de Brasil y que viene de ser subcampeón de la Copa Sudamericana. La información fue revelada por Central do Galo, uno de los portales más fiables del conjunto blanquinegro, que se explayó en torno a lo que pudo recabar desde los altos mandos del club brasileño.

Según el reporte, el de Germán Berterame es uno de los nombres puntuales que Jorge Sampaoli le solicitó a la directiva de Atlético Mineiro. “Lo quiere sí o sí para su equipo del 2026”, señaló la fuente sobre el interés del entrenador argentino por su compatriota. Apuntan que el club sudamericano está decidido a presentar una oferta jugosa a Rayados y al propio futbolista para intentar ficharlo.

Los números del delantero de Monterrey son atractivos para cualquier pretendiente: lleva ¡25 goles! en lo que va del año, además de cuatro asistencias. Las conquistas se reparten entre Liga MX (Clausura y Apertura), Leagues Cup, Concachampions y Mundial de Clubes, y eso que la temporada aún no ha terminado. Todavía puede seguir engrosando su registro anual.

Si bien Rayados todavía no ha recibido una oferta formal del Mineiro, esto tendría que ver con que el libro de pases aún no está abierto. Sin embargo, sí llegaría apenas terminada la participación del equipo regio. En la actualidad, Germán Berterame tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2027 y un valor de mercado de ¡7 millones de euros! según Transfermarkt. ¿Será su Liguilla de despedida?

