Luego de que Cruz Azul no pudiera clasificar a la Gran Final del Apertura 2025, se han planteado nuevos objetivos para el Clausura 2026. La oportunidad en el banquillo la seguirá teniendo Nicolás Larcamón, por lo que el armado del equipo para el siguiente torneo correrá por su cuenta y ya hay algunos elementos en el radar del equipo.

Publicidad

Publicidad

¿Funcionará la compra de Jorge Rodarte?

Los rumores apuntan a que serán un par de extranjeros, pero para que esto se pueda dar, el equipo celeste tiene que dar de baja a un par de jugadores No Formados en México, para que de esa manera puedan dar a conocer sus fichajes. Sin embargo, en el caso de los nacionales, el equipo de La Máquina acaba de hacer una adquisición.

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, los cementeros ya hicieron la compra de Jorge Rodarte, el futbolista que estaba a préstamo ya no regresará a Mineros, sino que se quedará con la escuadra celeste ante la baja de Jesús Chiquete, esta sería la opción que se le ve a este fichaje, aunque algunos aficionados están preocupados.

Y es que el juvenil podría tener el mismo futuro que precisamente Orozco, que no tenía los minutos esperados con Larcamón, o que viva lo que otros elementos como Andrés Montaño y Amaury Morales. Esto es lo que podría ser serio en caso de que no sea esa opción para reemplazar la central, puesto que no habría motivo para la compra definitiva.

Publicidad

Publicidad

La misma fuente confirmó que Rodarte tendrá un contrato a largo plazo con la escuadra, por lo que ahora falta ver cuál será el plan con él. Hasta el momento, las opciones que se están analizando no involucran más jóvenes mexicanos para poder reforzar la plantilla y en ese caso sólo serían un par más para poder sellar los refuerzos.

ver también El plan de Cruz Azul con el registro de Kevin Mier para el Clausura 2026, ¿lo dejarán fuera de la plantilla?

En síntesis

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, la directiva celeste decidió ejercer la opción de compra por Jorge Rodarte, quien anteriormente pertenecía a Mineros de Zacatecas.

El movimiento: El futbolista ya no regresará a la Liga de Expansión; ahora pertenece formalmente a Cruz Azul con un contrato a largo plazo .

El futbolista ya no regresará a la Liga de Expansión; ahora pertenece formalmente a Cruz Azul con un . La razón técnica: Su permanencia responde a la necesidad de cubrir la baja de Jesús “Chiquete” Orozco , dejando una vacante importante en la defensa central.

Su permanencia responde a la necesidad de cubrir la baja de , dejando una vacante importante en la defensa central. Perfil: Rodarte es visto como una apuesta de futuro, buscando consolidarse en el primer equipo bajo la tutela de Larcamón.

Publicidad