Como ocurre en cada mercado de pases, siempre hay una negociación que se transforma en una verdadera novela. Algunas llegan a buen puerto y otras se diluyen con el paso de las semanas, pese a los intentos de las partes involucradas. En este mercado, uno de los nombres que más ruido generó fue el de Agustín Palavecino.

El mediocampista argentino llegó al futbol mexicano tras su paso por River Plate y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del Necaxa. Su rendimiento sostenido en los últimos torneos lo posicionó como uno de los volantes más destacados de la Liga MX.

Gracias al nivel que mostró, Palavecino despertó el interés de varios equipos importantes del futbol mexicano. América fue uno de los clubes que sondeó su situación, aunque finalmente se bajó de las negociaciones, dejando el camino más despejado para Cruz Azul.

La Máquina Celeste nunca dejó de seguir de cerca al mediocampista y, con el correr de los días, fue avanzando en silencio. Pensando en el Clausura, Cruz Azul intensificó las charlas y hoy aparece como el gran candidato a quedarse con sus servicios.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo en Súper Deportivo, está todo dado para que Agustín Palavecino se convierta en nuevo refuerzo de Cruz Azul. Como parte de la negociación, Lorenzo Faravelli entraría como moneda de cambio y pasaría a Necaxa, además de una suma de dinero que pondrá el club cementero.

¿Cuánto pedía Necaxa por Agustín Palavecino?

Si bien todavía no se reveló la cifra exacta que Cruz Azul desembolsará junto al pase de Faravelli, trascendió que Necaxa pedía alrededor de 8 millones de dólares por la ficha del mediocampista argentino. Las negociaciones avanzaron de manera positiva y todo indica que la novela está muy cerca de tener final feliz para La Máquina.

