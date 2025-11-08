Agustín Palavecino se encamina a abandonar Necaxa: los equipos de la Liga MX que lo quieren fichar

Las posibilidades de Necaxa en la Liga MX llegaron a su fin este viernes y se asoman las vacaciones. Los Rayos se enfrentaron con Mazatlán ya sabiendo que no tenían chances de clasificar al Play-In, luego de lo que fue la victoria de Querétaro frente a FC Juárez, y empataron 1-1 con los Cañoneros.

Después de la eliminación en el Apertura 2025, todo apunta a que el ciclo de Fernando Gago está terminado. Sin embargo, el entrenador no sería el único en dejar el club y algunos futbolistas podrían tener el mismo destino, como es el caso de Agustín Palavecino.

El centrocampista argentino ya había generado un gran interés en el mercado pasado, pero finalmente se quedó en Necaxa. No obstante, según lo informado por 365Scores México, Agustín Palavecino y el club tienen un acuerdo para que el futbolista sea vendido.

Los equipos que buscarían a Agustín Palavecino

La misma fuente indicó que América, Cruz Azul, Tigres y Rayados podrían llegar a avanzar por Agustín Palavecino. Pero hay matices en cada caso. Con respecto a Las Águilas, el interés existe pero el principal problema es el cupo de No Formados en México.

Cuatro equipos tienen interés por Agustín Palavecino (Getty Images)

Por el lado de Cruz Azul, Nicolás Larcamón lo habría pedido expresamente y recordemos que ya lo conoce al argentino de dirigirlo en Necaxa. Luego Tigres también tendría interés en Agustín Palavecino y sería una buena opción para reforzar el mediocampo.

Por último, en Rayados verían al argentino como una oportunidad de mercado pero no estaría dentro de las prioridades en la actualidad. Lo que es evidente es que muchos equipos intentarán avanzar por Agustín Palavecino y que su salida de Necaxa es cuestión de tiempo.

El valor de Agustín Palavecino

El argentino tiene contrato con el club de la Liga MX hasta diciembre de 2029, por lo que Necaxa no ‘regalará’ a Agustín Palavecino. De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado, el centrocampista tiene un valor aproximado de 4 millones de euros.

