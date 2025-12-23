Necaxa está siendo un gran protagonista del mercado de fichajes de la Liga MX. Los Rayos quieren realizar los cambios necesarios entre altas y bajas para terminar de conformar un buen equipo capaz de adentrarse entre los participantes fijos de la Liguilla, razón por la que posó sus ojos en un futbolista de Boca Juniors que no es tenido en cuenta en Argentina.

La figura que Necaxa quiere contratar para el Clausura 2025

El protagonista en cuestión es Williams Alarcón. El centrocampista chileno llegó a Boca proveniente desde Huracán con un gran nivel, pero nunca se pudo adaptar a su nuevo equipo, por lo que terminó perdiendo protagonismo, hasta llegar al punto de ser relegado. Esto lo llevó a estar abierto a escuchar opciones, algo que Necaxa vio como una gran oportunidad para negociar.

Williams Alarcón es seguido de muy cerca por Necaxa. (GETTY IMAGES)

Según pudo averiguar Bolavip, los Rayos enviaron a Buenos Aires una propuesta que incluye un préstamo con opción de compra por el 50% del pase, pero fueron rechazados por considerar insuficiente la propuesta. La ficha del jugador está valorizada en 4 millones de dólares y en Boca tiene contrato hasta diciembre de 2028.

La gran oportunidad que había encontrado la directiva de Necaxa era vender a Agustín Palavecino a Cruz Azul a cambio de una suma cercana a los 10 millones de dólares, pero la negociación se frenó y el futuro del argentino es incierto. En caso de que se concrete su salida, Alarcón servirá para sustituir esa baja, aunque si el ex River permanece en Rayos y se concreta el arribo del chileno, se podría conformar un centro del campo más que atractivo e interesante.

La particularidad de Alarcón, quien en Boca sumó 26 partidos y dio apenas una asistencia, es que en su momento compartió el mediocampo de Huracán con Rodrigo Echevarría, su compatriota que se incorporó a León. Ahora, los excompañeros podrían reencontrarse en la misma liga, aunque para Williams el objetivo principal será recuperar el nivel que lo llevó a ser contratado por uno de los equipos más importantes de Latinoamérica. ¿Se concretará su transferencia?

