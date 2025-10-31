Necaxa y Santos Laguna serán los equipos encargados de abrir la 16° jornada de la fase regular del Torneo Apertura, cuando se vean las caras este viernes 31 de octubre, en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Los ‘Rayos’ y los ‘Guerreros’ chocarán desde las 19.00 horas, en un enfrentamiento donde a los dos sólo les sirve sumar de a tres.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de la visita, la importancia del duelo vale doble: actualmente los verdiblancos ocupan el último lugar de la zona de Play-In, una ubicación donde hay muchos equipos al acecho por detrás con el deseo de arrebatársela. Santos Laguna se coloca en una posición privilegiada de la tabla, y necesita ganar para asentarse en puestos de clasificación.

En busca de ese triunfo ansiado, los Guerreros presentarán un once inicial con una novedad: el goleador Bruno Barticciotto no forma parte del equipo titular, y fue relegado al banco de suplentes, donde aguardará su turno junto al entrenador Francisco Rodríguez Vílchez. El ‘killer’ de Santos no será de la partida, algo que hace un tiempo hubiese parecido utópico.

Barticciotto debe mejorar para volver al equipo titular [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

En esta oportunidad, la ausencia del chileno en la formación del elenco de Torreón no tiene que ver con lesiones o problemas físicos: se trata de una decisión del CT ya que ha bajado el nivel, y el técnico ha comprendido que nadie es irremplazable y que deben darle posibilidad a otros futbolistas para seguir potenciando la competencia interna de la plantilla.

El estratega español se respalda en las estadísticas para tomar su determinación: Bruno Barticciotto lleva seis encuentros sin convertir goles, y para un centrodelantero es demasiado tiempo: para rememorar su última conquista con Santos Laguna hay que regresar al pasado 16 de agosto, dos meses y medio, cuando marcó un tanto ante Cruz Azul en condición de visitante.

ver también Jugador de Necaxa dirá adiós ante Santos Laguna: ¡noche de despedidas en el Estadio Victoria!

Más allá de esta sequía en este tramo de la temporada, los números del atacante en Santos Laguna no dejan de ser positivos: participó directamente en 9 tantos en 20 partidos desde su llegada a los ‘Guerreros’, con 8 anotaciones y 1 asistencia, en los 1.259 minutos que lleva disputados con el primer equipo (menos de 14 compromisos completos). ¿Podrá convertir Barticciotto ingresando desde el banquillo?

Publicidad

Publicidad