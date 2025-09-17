Luego de la temporada pasada en la cual Cruz Azul consiguió ganar la Concachampions 2025 con Vicente Sánchez en el banquillo, los directivos tomaron la decisión de destituir al entrenador a pesar del título y fueron por otro DT.

Esa postura no cayó muy bien entre los aficionados que estaban más que contentos con el entrenador uruguayo por lo conseguido. Este se había hecho cargo del equipo en un momento difícil tras la salida inesperada de Martín Anselmi y logró ser campeón.

Sin embargo, en la institución creían que el proyecto tenía que ser llevado a cabo por un entrenador con más experiencia y el elegido fue Nicolás Larcamón. El argentino llegó con muchas expectativas pero su futuro se puso en duda después de la dura derrota por 7-0 ante Seattle Sounders en la Leagues Cup.

En el Apertura 2025, los resultados han sido totalmente distintos ya que hasta el momento están invictos después de las primeras ocho jornadas y ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones solo por detrás de Rayados. La Máquina Celeste lleva seis victorias y dos empates, sumando 20 puntos y dejando en claro que será uno de los grandes candidatos a ir por el título en esta temporada.

Aunque en las últimas horas llegó una mala noticia para el equipo ya que hay un interés desde Europa por una de sus figuras y su salida podría darse en este mercado de pases, pero también dependerá de la postura que tome la directiva del equipo mexicano.

¿Quién podría irse de Cruz Azul?

Según informó el periodista Ekrem Konur, desde la Bundesliga (todavía no se especificó que club) preparan una oferta de 13 millones de euros por el polaco, Mateusz Bogusz. En las próximas horas podría haber novedades sobre el futuro del futbolista europeo.

