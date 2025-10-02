Mientras antes se imponían los equipos por su grandeza, su tradición y su historia, actualmente el poderío económico ha emparejado las diferencias entre unos y otros equipos en el futbol mexicano, y brindado la posibilidad a nuevos clubes de competir por los títulos en juego. A tal punto, que hoy la capacidad financiera ‘postula’ los candidatos.

En estos días, el Torneo Apertura 2025 está transitando la etapa final de la etapa regular, en busca de los clasificados a los Playoffs de este campeonato del segundo semestre. Y los protagonistas comenzaron a dar sus puntos de vista en torno a los aspirantes a conquistar el trofeo de Liga MX para esta temporada, con posturas muy marcadas.

Uno de los que fue interpelado al respecto fue Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul, que en conferencia de prensa no escondió su pensamiento sobre la definición del título de este certamen. El entrenador posicionó a Cruz Azul, Toluca, Tigres, América y Monterrey como los clubes con únicas probabilidades de gritar campeón al final de la campaña.

Nicolás Larcamón palpitó la definición del Apertura [Foto: Getty]

Basándose sobre todo en las valiosas plantillas con las que cuentan esas instituciones y la regularidad que han tenido en los últimos tiempos, el estratega argentino dejó de lado a equipos tradicionales como Chivas y Pumas, marginando su historia y poniendo por delante los recursos con los que cuentan los conjuntos más predominantes.

“¿Cruz Azul y Toluca candidatos? Me parece que sería muy arrebatado o apresurado dar un diagnóstico y dejar afuera equipos como Tigres que lo tenemos que enfrentar el sábado, dejar afuera a Monterrey, a América. Yo creo que hay cinco equipos que claramente son los que tendremos el objetivo y la responsabilidad más que de hablar, de hacer, y de ratificar en las instancias decisivas del Torneo lo que venimos haciendo“, manifestó Nicolás Larcamón en la previa del juego entre su Cruz Azul y Tigres UANL de este fin de semana.

Por otra parte, el timonel de ‘La Máquina’ aseguró que un buen pasar no es garantía de título y que el sistema de competición es traicionero como para imaginarse campeones tan tempranamente. “Nos hacemos recontra cargo de las ambiciones que tenemos, pero creo que más allá de los motes que quizás a nivel mediático funcionen mejor o peor, tenemos que ratificar y demostrar en las instancias decisivas del campeonato. Ahora jugamos contra un rival de mucha jerarquía como Tigres y el partido siguiente es con el América, y yo creo que son partidos que por cómo estamos confío en que los podemos ganar, pero ganando esos partidos todos estarán con la expectativa de que lo ratifiquemos en las instancias decisivas porque quedarnos sólo con un triunfo en la fase regular de nada sirve si después no lo ratificás en los momentos más importantes y donde todo se define“, expresó el DT del conjunto celeste, que se mostró optimista pero cauto con las posibilidades de su equipo de consagrarse en el Apertura.

Por último, en la previa de Tigres-Cruz Azul, Larcamón se explayó y dejó un mensaje a la afición: “Yo estoy claro, y nosotros como equipo y como grupo ambicionamos ganar todo lo que se nos presente, pero por el formato que tiene la Liga hay que entender que podemos hacer una excelente campaña en fase regular, ganar los Clásicos, ganar todo, pero después en diciembre no ratificás y no sos el equipo que más merezca y lo gane en cancha, todos nos quedaremos con una sensación de insatisfacción. Tenemos que ir partido a partido, sabiendo que tenemos que puntuar lo mejor posible en fase regular pero que la verdad está en Liguilla, mentalizarnos para llegar de la mejor forma a esas instancias que definen todo”.