Cruz Azul dio un golpe de autoridad en el Estadio Olímpico Universitario tras quedarse con el Clásico Joven ante el América por la jornada 13 el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los dirigidos por Nicolás Larcamón comenzaron perdiendo por 1-0 ante Las Águilas, pero sacaron el encuentro adelante y lo terminaron dando vuelta para quedarse con el triunfo por 2-1.

Con este resultado, La Máquina Celeste volvió a dejar en claro que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título esta temporada, aunque deberá mantener este nivel en las próximas jornadas que se vienen para no bajar posiciones en la tabla.

Gracias al triunfo, quedaron como únicos escoltas de Toluca y pelearán por el liderato hasta el final. Lo más sorpresivo de este partido es la decisión que tomó el entrenador argentino con sus dirigidos colombianos, Walter Ditta y Kevin Mier, quienes fueron suplentes en el clásico y se dijo que fue por motivos extra futbolísticos.

En conferencia de prensa, Larcamón rompió el silencio y definió el futuro de ambos jugadores: “Son situaciones que sucedieron en una semana muy mediática, nada, estuvieron en la convocatoria de selección, incumplieron con la fecha de regreso estipulada para ellos y se perdieron dos o tres entrenamientos y a partir de ahí sea quien sea el rival que tenemos enfrente y en la convicción que tengo sobre a capacidad que tiene la totalidad del grupo, no solo los más reconocidos o emblemáticos, el colectivo es el que nos hará trascender”.

Y agregó: “A partir de ahí, tomé la decisión más allá de lo relevante que resultaba el partido para todo el club y afición, responsabilizarme con la conducción del equipo y bueno, tomé una decisión verdaderamente difícil, pero que era lo mejor para sobre todo tener la totalidad del equipo en la línea que necesitamos para ambicionar todo lo que ambicionamos”.

Cruz Azul rompe récord en el CU

C.U. tiene nuevo dueño. La Máquina suma 24 partidos consecutivos sin conocer la derrota en el Estadio Olímpico Universitario, superando así la histórica marca que pertenecía a Pumas entre 1978 y 1980. Cruz Azul alcanzó este registro en menos de un año, consolidándose como el nuevo dominador del recinto universitario y reforzando su gran momento en el torneo.

