¿Por qué no juegan Kevin Mier y Willer Ditta en Cruz Azul vs. Pumas UNAM por el amistoso internacional?

Por el amistoso internacional en medio de la Fecha FIFA, Cruz Azul y Pumas UNAM se miden este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Heart Health Park de la ciudad de Sacramento, estado de California. Para seguir en movimiento, los dos equipos capitalinos se cruzarán en Estados Unidos.

Para este cotejo, el director técnico Nicolás Larcamón no contará con jugadores que suelen ser titulares. El portero Kevin Mier y el defensa Willer Ditta no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que ambos fueron convocados para la Selección Colombiana para jugar los amistosos.

¿Quiénes serán los reemplazos de Kevin Mier y Willer Ditta en Cruz Azul vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el portero Andrés Gudiño y el defensa Jorge Rodartel se suman al equipo inicial e intentarán demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esta manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Pumas UNAM sin Kevin Mier y Willer Ditta?

Sin Kevin Mier y Willer Ditta el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: Gudiño; Rubio, Rodarte, Sánchez, Piovi; Campos, Faravelli, Márquez, Bogusz; Taboada y Sepúlveda.

