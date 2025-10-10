Es tendencia:
¿Por qué no juegan Kevin Mier y Willer Ditta en Cruz Azul vs. Pumas UNAM por el amistoso internacional?

El portero y defensa colombianos no serán parte del amistoso de los Universitarios ante la Máquina Cementera.

Por Agustín Zabaleta

Kevin Mier y Willer Ditta no serán parte del amistoso de Pumas UNAM ante Cruz Azul
Kevin Mier y Willer Ditta no serán parte del amistoso de Pumas UNAM ante Cruz Azul

Por el amistoso internacional en medio de la Fecha FIFACruz Azul Pumas UNAM se miden este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Heart Health Park de la ciudad de Sacramento, estado de California. Para seguir en movimiento, los dos equipos capitalinos se cruzarán en Estados Unidos.

¿Cruz Azul vs. Pumas UNAM va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el amistoso internacional

Para este cotejo, el director técnico Nicolás Larcamón no contará con jugadores que suelen ser titulares. El portero Kevin Mier y el defensa Willer Ditta no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que ambos fueron convocados para la Selección Colombiana para jugar los amistosos.

¿Quiénes serán los reemplazos de Kevin Mier y Willer Ditta en Cruz Azul vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el portero Andrés Gudiño y el defensa Jorge Rodartel se suman al equipo inicial e intentarán demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esta manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Por qué no juegan Aaron Ramsey y Keylor Navas en Cruz Azul vs. Pumas UNAM por el amistoso internacional?

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Pumas UNAM sin Kevin Mier y Willer Ditta?

Sin Kevin Mier y Willer Ditta el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: Gudiño; Rubio, Rodarte, Sánchez, Piovi; Campos, Faravelli, Márquez, Bogusz; Taboada y Sepúlveda.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
