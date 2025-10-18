Justo antes de que se llevara a cabo el Clásico Joven entre Cruz Azul y el Club América, se reveló que Nicolás Larcamón tenía pensando en mandar una alineación sorpresa. La mayoría pensaba que sentaría a Kevin Mier por su último error ante las Águilas y mandaría a Emmanuel Ochoa, quien tuvo buena participación en el Mundial Sub 20, pero no fue así.

Cuando se reveló la alineación de La Máquina, Adrián Esparza Oteo de TUDN, reveló que la decisión no era una estrategia, sino que se trataba de un problema interno que fue respaldado por la directiva y así el DT no los colocara en el 11 inicial. Poco más tarde, algunas fuentes revelaron que se trataba de una indisciplina que tuvieron Willer Ditta y Mier.

¿Qué pasó con Mier y Ditta?

Entre las versiones se mencionó que ambos jugadores se habían ido de fiesta después de su partido de la Fecha FIFA con Colombia, por lo que no cumplieron con lo situaciones en su club. Pero justo antes del encuentroDavid Faitelson reveló la que sería la verdadera razón por la cual ambos jugadores no fueron contemplados.

Faitelson revela lo sucedido en Cruz Azul

Todo comenzó cuando Carlos Hermosillo cuestionó la decisión de no poner a dos hombres importantes en la alineación, por lo que el comentarista de TUDN decidió responderle lo siguiente: “Mejor pregunta, Carlos, a donde se fueron la noche del miércoles, después de llegar a México. Al entrenamiento del jueves, no llegaron…”, compartió Faitelson en su cuenta de “X”.

Esto aunque no confirma del todo las versiones anteriores, sí da cuenta de que fue esa indisciplina la que los mantuvo fuera. Al inicio de la transmisión del Clásico Joven cuando presentó a Andrés Gudiñocomo portero de los celestes mencionó que durante el partido daría a conocer más detalles de lo ocurrido, por lo que en breve actualizaremos la información.

