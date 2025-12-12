Rayados ya se encuentra de vacaciones luego de la eliminación en la semifinal del Apertura 2025 en manos de Toluca. Sin embargo, mientras el plantel descansa, la directiva encabezada por José Antonio Noriega ya trabaja de cara al mercado invernal.

Uno de los grandes impactos en el plantel de Monterrey en 2026 es que ya no contará con Sergio Ramos. Por lo tanto, Rayados ya empezó a buscar un defensa para reemplazarlo y aseguran que Willer Ditta es uno de los nombres que considera la directiva.

Las pláticas entre Rayados y Cruz Azul por Willer Ditta

De acuerdo a lo reportado por Ike Carrera, periodista muy cercano a la información de Cruz Azul, Rayados ya hizo sondeos con la directiva de La Máquina por Willer Ditta, aunque detalló que solo se dio un acercamiento inicial y que las negociaciones no están avanzadas.

Willer Ditta se convirtió en un jugador importante de Cruz Azul desde su llegada en julio de 2023 desde Newell’s Old Boys de Rosario. El defensa colombiano disputó 112 partidos con los Cementeros, en los que convirtió 3 goles y dio 1 asistencia.

Sergio Ramos decidió no seguir en Rayados (Getty Images)

El contrato y el valor de Willer Ditta

Con contrato hasta de junio de 2028, Willer Ditta tiene un valor aproximado de 5,5 millones de euros según Transfermarkt, por lo que Rayados tendría que invertir un dinero importante por el defensa. Cabe recordar que el club regiomontano ya se interesó por el colombiano a fines de 2024.

En el plantel de Cruz Azul actualmente no abundan las opciones defensivas y a Jesús ‘Chiquete’ Orozco todavía le faltan varios meses para regresar. Si bien Ike Carrera detalló que las platicas no avanzaron, todo indica que la directiva cementera no pondrá las cosas fáciles para desprenderse del defensa.

Está por verse si Rayados intenta avanzar por Willer Ditta o empieza a analizar otras opciones, pero el rendimiento y la experiencia del colombiano en la Liga MX es un plus en la búsqueda de Tato Noriega para reemplazar a Sergio Ramos. Al mercado aún le falta mucho para terminar y este recién es el primer capítulo.

