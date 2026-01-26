La ventana de transferencias continúa a buen ritmo en México y en varias partes del mundo, y todos los equipos negocian para conformar las plantillas con las que afrontarán el semestre. Esto incluye, como es usual, arribos y salidas de las instituciones.

En ese sentido, un equipo que podría perder a un jugador en las próximas horas es Cruz Azul. Se trata del defensa Jorge Sánchez, quien está cerca de ser nuevo futbolista del PAOK de Grecia. Con esto, el futbolista de 28 años podría regresar a Europa tras sus pasos por Ajax de Países Bajos y Porto de Portugal.

Acorde a la información de Récord, las charlas entre la Máquina Cementera y el Águila Bicéfala han mostrado avances significativos, colocando al lateral mexicano muy cerca de su nuevo destino. El club se encuentra a la espera de una nueva oferta formal.

Eso si, el factor tiempo es clave en esta negociación. En Grecia, el mercado de pases cierra el 1° de febrero, por lo que restan pocos días para que ambos clubes acuerden las cifras finales y se proceda con las pruebas médicas y la firma del contrato.

El mismo medio aporta que este movimiento no solo responde a una ambición personal, sino también a una estrategia deportiva. Con el Mundial 2026 a solo cinco meses de distancia, Sánchez entiende que competir en el máximo nivel europeo podría ser el factor determinante para asegurar su lugar.

¿Cómo está siendo el ciclo de Jorge Sánchez en Cruz Azul?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador disputó, desde su arribo a mediados de 2024, 65 compromisos, siendo titular en 58 de ellos. Anotó 3 goles y realizó 5 asistencias, aunque su mayor virtud está en el trabajo defensivo que aporta.

