¡Rompió el silencio! Miguel Borja se expresó tras caerse el pase a Cruz Azul: “Me voy con una…”

El delantero colombiano rompió el silencio tras caerse su pase a la Máquina Cementera y se expresó a través de las redes sociales.

Por Agustín Zabaleta

Miguel Borja rompió el silencio tras caerse su pase a Cruz Azul
© Getty ImagesMiguel Borja rompió el silencio tras caerse su pase a Cruz Azul

Cuando parecía que era un hecho que el delantero Miguel Borja iba a ser nuevo jugador de Cruz Azul luego de terminar su etapa en River Plate de Argentina, todo cambió en las últimas horas y los hechos dejan expuesta a la directiva de la Máquina Cementera.

El futbolista colombiano estaba entrenando solo en México y se hartó de que la institución capitalina no pueda resolver la salida de un futbolista extranjero. El polaco Mateusz Bogusz era el señalado, pero su pase a Houston Dynamo se terminó cayendo.

Ahora, fue el propio atacante de 32 años quien rompió el silencio y se expresó por lo sucedido. Para despejar cualquier tipo de malentendido, el futbolista se expresó a través de las historias de Instagram y le habló a la afición de la Máquina Cementera.

El mensaje de Miguel Borja en su cuenta de Instagram. [Foto: Captura]

Así inició: “Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul, de su Presidente y de todas las personas que trabajaron para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar“.

Y continuó: “Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le deseo lo mejor a La Máquina“.

¿Cómo fue el 2025 de Miguel Borja en River Plate?

¡Se cansó de esperar! Miguel Borja se hartó de Cruz Azul y escucha ofertas para continuar su carrera

En lo que respecta a lo meramente deportivo, el atacante fue parte de 48 compromisos con los argentinos, en los que fue titular en 17 de ellos. Marcó 8 goles y realizó 3 asistencias. A diferencia del 2024, perdió terreno en cuanto a la consideración del entrenador y finalmente no renovó.

En síntesis

  • Miguel Borja, de 32 años, agradeció a Cruz Azul tras no concretarse su fichaje por falta de cupo.
  • El delantero colombiano afirmó en Instagram que se va con una grata impresión del club mexicano.
  • Borja decidió escuchar opciones internacionales debido a que la liberación de extranjeros se extendió demasiado.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
