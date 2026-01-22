Cuando parecía que era un hecho que el delantero Miguel Borja iba a ser nuevo jugador de Cruz Azul luego de terminar su etapa en River Plate de Argentina, todo cambió en las últimas horas y los hechos dejan expuesta a la directiva de la Máquina Cementera.

Publicidad

Publicidad

Y es que el futbolista se mantiene entrenando solo en México y se hartó de que la institución capitalina no pueda resolver la salida de un futbolista extranjero. El polaco Mateusz Bogusz era el señalado, pero su pase a Houston Dynamo se terminó cayendo.

Tweet placeholder

Así lo informó el periodista Adrián Esparza a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter: “Le acaba de noticiar a Cruz Azul que tomará una oferta del fútbol internacional y que no esperará más al equipo por la plaza NFM. FICHAJE CAÍDO“. Pero, no todo estaría perdido.

Publicidad

Publicidad

Según pudo saber Bolavip, el fichaje no está 100% caído. Más allá de que el futbolista colombiano está dispuesto a escuchar ofertas, está la posibilidad latente de que pueda finalmente firmar. Para eso, el polaco Bogusz, el elemento señalado para salir, deberá firmar lo antes posible en otro club para liberar una plaza extranjera.

¿Cómo fue el 2025 de Miguel Borja en River Plate?

En lo que respecta a lo meramente deportivo, el atacante fue parte de 48 compromisos con los argentinos, en los que fue titular en 17 de ellos. Marcó 8 goles y realizó 3 asistencias. A diferencia del 2024, perdió terreno en cuanto a la consideración del entrenador y finalmente no renovará.

En síntesis

Miguel Borja notificó que escuchará ofertas internacionales ante la falta de plaza de extranjero disponible.

notificó que escuchará ofertas internacionales ante la falta de disponible. El traspaso de Mateusz Bogusz al Houston Dynamo falló, impidiendo la liberación del cupo foráneo.

al Houston Dynamo falló, impidiendo la liberación del cupo foráneo. El fichaje no está 100% caído si Cruz Azul logra liberar una plaza NFM pronto.

Publicidad