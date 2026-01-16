El mercado de fichajes de Cruz Azul ha tenido más bajas que altas y en las últimas horas crecieron los rumores sobre una posible salida de Luka Romero rumbo a River Plate en calidad de cedido.

El Millonario busca reforzarse con jugadores de renombre para 2026 luego de un mal semestre. Es en este contexto que periodistas y medios partidarios del equipo argentino fijaron el nombre del futbolista de la Máquina Cementera como uno de los objetivos de la directiva de La Banda.

Leo Uranga, conductor de 990 Sport en Radio Splendid, incluso había afirmado este miércoles que River abrió negociaciones con Cruz Azul por Romero. Sin embargo, según pudo saber Bolavip, no hubo ningún acercamiento por el mediocampista ofensivo de 21 años.

Luka Romero no está en el radar de River Plate (GETTY IMAGES)

Además, al margen de que no existen negociaciones por Luka Romero, la directiva de Cruz Azul no quiere más bajas luego de las salidas de Ángel Sepúlveda, Lorenzo Faravelli y Nacho Sepúlveda.

En la misma línea, a ellos se le sumará casi con seguridad Mateusz Bogusz. Salvo algún inconveniente de último momento, el centrocampista polaco de 24 años será traspasado al Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS).

Luka Romero todavía no mostró su mejor versión en Cruz Azul

La Máquina Cementera hizo una inversión de 3 millones de dólares para fichar a Luka Romero, procedente del AC Milan, en 2025. Sin embargo, el mexicano naturalizado argentino apenas ha marcado cuatro tantos con la playera azul.

No obstante, la directiva de Cruz Azul confía en que 2026 será el año de la explosión de Luka luego de su periodo de adaptación a la Liga MX. Romero apenas tiene 21 años y ya demostró de sobra que tiene condiciones para convertirse en una de las piezas más importantes del ataque.

En síntesis