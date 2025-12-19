¡Impresionante giro de mercado! Cuando parecía que tenía todo listo para fichar en Boca Juniors, Miguel Borja llegó a un acuerdo para jugar en Cruz Azul. El centrodelantero colombiano, por medio de su representación, alcanzó un arreglo total con la directiva celeste y jugará en ‘La Máquina’ en 2026. Así, el club capitalino acordó su primer cara nueva.

Tras la partida de Ángel Sepúlveda a las Chivas, Cruz Azul necesitaba pronto encontrar un ‘killer’ a la altura que pudiese suplir su salida. Y lo encontró en Miguel Borja, tal como anticipó Vamos Azul a modo de primicia este viernes. El atacante firmará un contrato por un año con opción a extender por otro más, agregó el periodista Fernando Esquivel para 365Scores.

Según confirmó el reportero que cubre la campaña celeste, Adrián Esparza Otero, el futbolista viajará la próxima semana a México para ser presentado y poner la rúbrica. Una vez completado el protocolo como nuevo refuerzo de Cruz Azul, se pondrá rápidamente a las órdenes de Nicolás Larcamón para la pretemporada de cara al Clausura 2026.

Miguel Borja, el goleador que llega para la canasta de Cruz Azul [foto: Getty]

La diferencia de salarios de Miguel Borja entre River Plate y Cruz Azul:

De acuerdo a la información de la plataforma especializada Salary Sport, el colombiano cobraba en River Plate 884 mil libras esterlinas, un equivalente a 1.18 millones de dólares por año. De hecho, según la base de datos, no era de los contratos más altos de la plantilla del cuadro argentino, pese a haber sido su máximo goleador el último tiempo.

Por otra parte, según reveló el programa de streaming CEF, cercano a los agentes del delantero, el jugador le exigió un sueldo de 2.5 millones de dólares por temporada a Cruz Azul. Habrá que esperar a las cifras oficiales para conocer con precisión cuál será el vínculo formal entre Miguel Borja y La Máquina, pero el atacante dará un salto económico.

Si todo se vuelca de este modo a los papeles, Miguel Ángel Borja estará duplicando su salario en su llegada a la Liga MX, con un aumento de casi el 111%. La mayoría de los futbolistas que militan en Argentina, cuando les toca fichar en el futbol mexicano, saben que junto a la mejora deportiva tendrán una sustancial mejora contractual.

Los números de Miguel Borja en River antes de llegar a Cruz Azul:

River Plate ha sido el club donde más tiempo ha pasado el colombiano en su carrera. Allí, disputó 159 encuentros en total, con 8612 minutos jugados, etapa en la cual convirtió 62 goles y aportó 10 asistencias. Esto es, participó en forma directa en 72 goles en poco más del doble de partidos, un buen promedio para un centrodelantero. Entre sus anotaciones, llegó a marcarle a México, país que próximamente será su casa.

