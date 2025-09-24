Las alineaciones de Palmeiras vs. River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Esta semana comenzaron los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Los equipos buscan un lugar en las semifinales y cada partido se vive con máxima intensidad, generando gran expectativa entre los aficionados de Sudamérica.
ver también
Claude Makélélé se habría ofrecido a Tigres UANL como DT y ya tendría respuesta
El primer semifinalista de la competición internacional es Racing Club, que venció 1-0 a Vélez (2-0 en el global) y ahora espera por Flamengo o Estudiantes de La Plata. La victoria de la Academia les permite soñar con avanzar hasta la final del torneo continental.
Mientras tanto, este miércoles a las 18:30 hs de la CDMX, Palmeiras recibe a River Plate en el Allianz Arena en busca de cuidar el resultado que consiguió de visitante la semana pasada. El partido promete ser muy disputado y con emociones hasta el final.
El equipo que dirige Abel Ferreira, que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, venció 2-1 al Millonario en el Estadio Monumental y tiene todo a su favor para clasificarse a la próxima instancia. Palmeiras espera aprovechar su localía para mantener la ventaja obtenida en Argentina.
Por su parte, el equipo argentino que conduce Marcelo Gallardo tiene una cuenta pendiente con su afición y buscará repetir una nueva hazaña en Brasil, como ya lo había logrado en el 2015 y el 2018. River Plate confía en su historia y en la capacidad de sus jugadores para revertir la serie.
ver también
Escándalo en la previa del Mundial Sub-20: expulsan a dos futbolistas por indisciplina con cervezas
Alineación de Palmeiras para recibir a River Plate
- Weverton
- Khellven
- Gustavo Gómez
- Murilo Cerqueira
- Joaquín Piquerez
- Lucas Evangelista
- Aníbal Moreno
- Andreas Pereira
- Felipe Anderson
- José Manuel López
- Vitor Roque
DT: Abel Ferreira
Alineación de River para visitar a Palmeiras
- Franco Armani
- Gonzalo Montiel
- Lucas Martínez Quarta
- Lautaro Rivero
- Marcos Acuña
- Kevin Castaño
- Juan Portillo
- Giuliano Galoppo
- Ignacio Fernandez
- Juan Fernando Quintero
- Maximiliano Salas
DT: Marcelo Gallardo