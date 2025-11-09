Es tendencia:
Las alineaciones de Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura de Argentina 2025

El Xeneize recibe al Millonario por la jornada 15 del Clausura 2025 en un duelo clave pensando en la Libertadores 2026.

Por Ramiro Canessa

Boca Juniors vs. River Plate por el torneo argentino.
Boca Juniors vs. River Plate por el torneo argentino.

Este domingo se jugará uno de los partidos que paraliza al mundo del fútbol: Boca Juniors vs. River Plate, el clásico más importante de Argentina. El encuentro se disputará desde las 13:30 hs de la CDMX y promete emociones al máximo, con dos equipos que llegan con realidades muy distintas en la temporada.

El Xeneize ha mostrado una mejoría notable respecto a lo que se vio durante el año y está muy cerca de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, lo que genera confianza entre jugadores y aficionados. La localía en La Bombonera será clave para que Boca imponga su estilo y busque un resultado favorable frente a su histórico rival.

Por su parte, el Millonario atraviesa una crisis futbolística importante, que amenaza con dejarlos fuera de la competición internacional. Los dirigidos por Marcelo Gallardo saben que necesitan un triunfo urgente para levantar el ánimo y revertir la mala racha que los acompaña en la temporada.

Alineación de Boca Juniors para recibir a River

  • Agustín Marchesín
  • Juan Barinaga
  • Lautaro Di Lollo
  • Ayrton Costa
  • Lautaro Blanco
  • Milton Delgado
  • Leandro Paredes
  • Carlos Palacios
  • Exequiel Zeballos
  • Miguel Merentiel
  • Milton Giménez
Alineación de River Plate en su visita a Boca

  • Franco Armani
  • Gonzalo Montiel
  • Lucas Martínez Quarta
  • Paulo Díaz
  • Lautaro Rivero
  • Marcos Acuña
  • Juan Portillo
  • Maximiliano Meza
  • Kevin Castaño
  • Sebastián Driussi
  • Maximiliano Salas
Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

ver también

