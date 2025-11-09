Es tendencia:
logotipo del encabezado
CONMEBOL

¿Por qué no juega Juan Fernando Quintero en Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura 2025?

El mediocampista colombiano que fue de lo mejor de River en el año, no será titular ante Boca en La Bombonera.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Juanfer Quintero suplente ante Boca.
© Getty ImagesJuanfer Quintero suplente ante Boca.

El mundo del futbol se paraliza por uno de los partidos más calientes y esperados por los aficionados: Boca Juniors vs. River Plate. Desde las 13:30 hs de la CDMX, el Xeneize recibe al Millonario por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025, en un clásico que siempre promete.

Publicidad

Ambos conjuntos llegan con realidades distintas. Boca Juniors ha mostrado una mejoría a lo largo del torneo y busca mantener su racha para acercarse a los puestos de vanguardia, mientras que River Plate atraviesa un momento irregular y necesita resultados para no complicarse de cara a la clasificación internacional.

Marcelo Gallardo, entrenador de River, sorprendió a todos con el 11 titular que eligió para La Bombonera. Una de sus máximas figuras, Juan Fernando Quintero, quedó fuera del equipo inicial, generando sorpresa entre la afición y los medios. El mediocampista colombiano, que ha sido de lo más rescatable del Millonario durante el año, esperará su oportunidad en el banquillo, mientras Gallardo apuesta por otros compañeros para el mediocampo.

Publicidad

River necesita el triunfo

River necesita los tres puntos para empezar a asegurarse un lugar en el repechaje de la Libertadores 2025. Sumando de a tres, el equipo todavía mantiene opciones de clasificar directo hasta la última jornada. Cada partido será clave y este clásico no será la excepción, ya que una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones internacionales.

En caso de no conseguir la victoria, River podría terminar en zona de Copa Sudamericana, un escenario que el equipo y su cuerpo técnico buscan evitar a toda costa.

Las alineaciones de Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura de Argentina 2025

ver también

Las alineaciones de Boca Juniors vs. River Plate por el Torneo Clausura de Argentina 2025

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El refuerzo más esperado de la Liga MX renovaría con River
Liga MX

El refuerzo más esperado de la Liga MX renovaría con River

¿Viene a México? Juanfer Quintero tiene un pretendiente misterioso en la Liga MX
Liga MX

¿Viene a México? Juanfer Quintero tiene un pretendiente misterioso en la Liga MX

Estremecedora imagen: la lesión de Maxi Meza en Boca-River que hizo paralizar a todos
Rayados de Monterrey

Estremecedora imagen: la lesión de Maxi Meza en Boca-River que hizo paralizar a todos

Mientras Lionel Messi alcanzó las 400 asistencias, las que tiene CR7
Futbol Internacional

Mientras Lionel Messi alcanzó las 400 asistencias, las que tiene CR7

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo