A pesar del cambio en la dirección técnica de Cruz Azul con la destitución del uruguayo Diego Aguirre y la aparición como entrenador interino de Raúl el Potro Gutiérrez, la Máquina aún está en un momento crítico en el torneo Apertura 2022, así lo reconoce Jesús Corona, veterano portero de los celestes.

"Estamos en un momento complicado, estamos en una situación compleja", dijo Jesús Corona al saber a Cruz Azul en el lugar número 15 con 12 puntos antes del partido contra Rayados del Monterrey. "Sabemos que depende de nosotros, el saber que tenemos que mantenernos a zona de repechaje primeramente.

Después de enfrentar a Rayados de Monterrey donde se dería la confrontación entre los gemelos Rogelio y Ramiro, a Cruz Azul le quedarán por delante cuatro partidos, al respecto Jesús Corona apuntó que "tenemos que dejar una muy buena impresión de entregarnos en cuerpo y alma, obviamente pelear por el título, pero tenemos que ser realistas en dónde nos encontramos".

En entrevista para TUDN, Jesús Corona reveló que la pasó mal en los primeros partidos del torneo en los que fue suplente, pero no perdió la esperanza de volver a jugar. "No dejé de ver por mí también en lo individual, porque como bien lo dije en cierto momento, hay un principio y un final, los ciclos también los hay", dijo el portero quien ha sido acusado de haberle generado un ambiente adverso a Sebastián Jurado.

Jesús Corona no tenía opciones con Diego Aguirre

Jesús Corona compartió que la lesión sufrida en el primer semestre del año le produjo una desagradable sensación al verse relegado del primer equipo, más aún con la llegada del entrenador uruguayo Diego Aguirre: "No podía competir por la condición de mi lesión, posteriormente tuve la recuperación importante, y ya para el inicio de la temporada ya estaba listo, me puse a las órdenes del entrenador, pero parecía que simplemente estaba aquí para entrenar, que no iba a tener opciones, no iba a tener competencia, y eso la verdad me frustraba y me molestaba, pero no por eso dejé de prepararme".