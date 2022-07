Ante la dificultad que supone fichar jugadores del ámbito local o de procedencia europea, la directiva de Cruz Azul ha decidido poner la mira en Argentina para este mercado de pases. Más precisamente en Defensa y Justicia, un equipo que causa sensación en Sudamérica gracias a su gran funcionamiento colectivo. Luego de hacerse con los servicios de Carlos Rotondi, una de sus figuras en ataque, ahora quiere cerrar a Adonis Frías, pieza clave en defensa.

El zaguero central de 24 años ha tenido un rendimiento extraordinario a lo largo de las últimas temporadas, por lo que ha sido fundamental en los logros de su equipo y se ha pronunciado como uno de los mejores en su puesto en todo el país. Es por esta razón que no será nada sencillo para La Máquina contratar al jugador: lo quieren de otros clubes y además posee un valor de 3 millones de dólares.

Por si fuera poco, la negociación cementera con el oriundo de Florencio Varela podría desatar una nueva "guerra" con Boca Juniors, institución que ya ha tenido sus cruces con Cruz Azul en los últimos mercado de pases. La razón es clara: Juan Román Riquelme pretende fichar al defensor y arruinarle los planes al conjunto mexicano. Y aquí es donde podría pesar la intención del propio futbolista...

Hace unos meses, cuando vincularon a Adonis Frías con River Plate, acérrimo rival del Xeneize, dejó en claro que no se pondría la playera rojiblanca ya que es fanático del equipo que le ganó la Final de la Copa Libertadores a La Máquina en el 2001. No solo eso, sino que también aseguró: "Si me llama Riquelme voy caminando".

Otro condicionante que le puede jugar en contra a los de La Noria es que Boca Juniors está atravesando un gran problema en la interna en donde varios referentes se han peleado con los directivos. Carlos Izquierdoz es uno de ellos y se marchará del club; Marcos Rojo es otro, aunque todavía no se habla de su salida. Es por eso que necesitan contratar a un nuevo zaguero central, y el apuntado de Cruz Azul es el ideal. ¿Quién ganará la pelea?