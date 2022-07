A casi tres años de su debut en la primera división del futbol mexicano, Santiago Giménez ha dado uno de sus mejores partidos con Cruz Azul al marcar dos goles en el partido de la cuarta jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga MX contra el Puebla jugado en el estadio Azteca. Y ese doblete habría sido su despedida de la Máquina.

Ante la salida de Santiago Giménez con rumbo a Holanda para sumarse al Feyenoord, situación que parece inminente, la titularidad en la posición de centro delantero de Cruz Azul parece estar asegurada para el uruguayo Gonzalo Carneiro mientras que el chileno Iván Morales luce con pocas posibilidades, de hecho parece más factible su salida.

Jugué como si hubiera sido el último partido: Santiago Giménez

Luego de marcar los dos goles del Cruz Azul en el empate 2-2 con el Puebla, la permanencia de Santiago Giménez con la Máquina quedó en suspenso ante la oferta que presentó el Feyenoord. Al respecto, el delantero celeste dijo no saber nada al respecto: "No sé, aún no me han dicho nada, pero la verdad que lo jugué como si fuera el último porque todo puede pasar, no hay nada seguro". Sobre un posible último encuentro con el director técnico Diego Aguirre, el atacante dijo que "no tuvimos ninguna plática de despedida ni nada, simplemente me dijo que quería que estuviera enfocado en los partidos que me quedan y así lo tome". Ante la oportunidad de ir a jugar a Holanda, Giménez apuntó: "La verdad que es algo riesgoso salir a Europa, así lo tomó. Me gustan tomar los riegos y se que Dios tomará el mejor camino para mi".

Diego Aguirre y la vida sin Santiago Giménez

Aunque no lo tiene confirmado, para el uruguayo Diego Aguirre, director técnico de Cruz Azul, es casi un hecho el traspaso de Santiago Giménez al Feyenoord, y esa situación no le resulta de su completo agrado. "Es una posibilidad que se está manejando, no puedo confirmar nada porque no lo sé, pero está dentro de las posibilidades que Santi se pueda ir. Obviamente que no me pone contento porque es un jugador importantísimo en el equipo, es el referente en el ataque. Trabajar con Santi ha sido un placer".