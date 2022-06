La Máquina Cementera atraviesa una etapa de renovación en su plantilla, pero uno de los referentes no tiene intenciones de armar las maletas.

Cruz Azul afronta una etapa de reestructuración, luego de lo que fue la salida de Juan Reynoso y la llegada del uruguayo Diego Aguirre a la conducción técnica. Pablo Aguilar fue uno de los experimentados que dejó la institución, mientras que Jesús Corona cursa la última etapa de su contrato pero igual podría salir antes.

La Máquina Cementera, entonces, apunta a rejuvenecer su plantilla de cara al futuro. Sin embargo, uno de los que continúa en el plantel es Rafael Baca, mediocampista que supo consagrarse campeón el año pasado y en este, tras bajar su nivel, ha recibido numerosas críticas por parte de la afición.

Pese a que viene de ser uno de los jugadores más criticados durante el Clausura 2022, Rafael Baca avisa que no pretende irse de la insitución: "Me ilusiona mucho retirarme en Cruz Azul. Hay muchas cosas que aportarle al club por mi historia, por lo que he pasado en todo este tiempo. Desde lo más malo, lo bueno, lo mediático", explicó en diálogo con Esto En Línea.

Rafael Baca todavía tiene contrato con Cruz Azul y no tiene deseos de emigrar: "Mi historia encaja en poder seguir aquí y seguir aportando", insistió el mediocampista de 32 años, que llegó en 2014 y se ha convertido en una pieza regular durante los últimos certámenes.

Su mirada sobre el #FueraBaca

Pese a las críticas que recibe en redes sociales, Rafael Baca se manifiesta tranquilo: "Tienes que estar fuerte de mente, es la única forma de seguir adelante. Hubo un tiempo que le tocó a Chuy Corona, luego a Cata, ahora me pasa a mí. Todos son libres de expresar su sentimiento y opinión, pero uno tiene que estar preparado, somos figuras públicas. Hoy en día se ha vuelto muy fácil que la gente se meta en redes sociales y te insulta, te diga de cosas, pero sólo uno sabe lo que hace mal y bien en su trabajo, nadie más puede venir a decirte qué es lo que debes mejorar".