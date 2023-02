Cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada de Fórmula 1 y muchas miradas están puestas en lo que hará Ferrari, quien en 2022 no pudo seguirle el ritmo a Red Bull Racing pero fue el segundo mejor equipo de la parrilla. Ya sin Mattia Binotto y con energía recargadas, los de Maranello intentarán llevarse el título y cortar con la enorme sequía de 15 años sin alegrías.

En la jornada de este martes 14 de febrero, en el día de los enamorados, los italianos flecharon a sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo monoplaza. Se trata del SF-23: si bien mantiene su estética y no resalta ninguna sorpresa, su impactante diseño rojo sigue llamando la atención y se proclama como uno de los más lindos de la competición.

¿Quién es el piloto 1 de Ferrari para 2023?

Fred Vasseur, director general de la escudería Ferrari, dejó en claro quién será el piloto 1 del equipo: ninguno. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz tendrán la misma prioridad y pelearán con las mismas armas por el título. "No me importa quién gane, me importa tener a Ferrari ganando. Impulsaremos a los dos por igual, pero el equipo va primero", apuntó con contundencia el directivo.

Carlos Sainz intentará superar a Charles Leclerc

"Normalmente estamos muy empatados (en tiempos), pero intentaré siempre ser el más rápido. Siempre que estamos en pista competimos, es lo bueno de tener una buena relación fuera y dentro de la pista, siempre con respeto", admitió el español. Además, sobre el coche, mencionó: "Es muy bonito, más que el del año pasado. Y ya pensé que era imposible ser más bonito. Ahora vamos a empezar con las pequeñas cosas: los frenos, las longitudes. Las primeras impresiones".

Charles Leclerc tiene un único objetivo en 2023: ganar

"No puedo esperar a comenzar el Mundial. El 2022 fue un paso adelante comparado con 2021 y 2020, por lo que estoy deseando empezar este año. El objetivo es ganar. La sensación de ganar es lo que me motiva. Estoy deseando volverme a subir al coche y ojalá poder ganar. (Con Carlos Sainz) Nos haremos mejores el uno al otro hasta el final", explicó el monegasco.

Fotos del nuevo monoplaza de Ferrari: SF-23