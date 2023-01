Cada vez falta menos para el inicio de la temporada 2023 de la Formula 1, en la que Ferrari intentará dar un paso adelante y darle pelea a Red Bull Racing en el campeonato mundial. El año pasado estuvo cerca de hacerlo, pero entra los problemas de fiabilidad y las pésimas estrategias llevadas a cabo por el equipo, le sirvieron los títulos en bandeja a los austríacos de Christian Horner.

De cara a este nuevo año, se instalaron fuertes rumores sobre una increíble mejora en el motor de la escudería italiana con el fin de tener un mejor rendimiento que los de Milton Keynes. Se habló de un salto de 30CV, lo que representaría un progeso trascendental en la unidad de potencia y amenazaría al resto de competidores. Pero esto no es así del todo...

Frederic Vasseur, director de Ferrari, confesó en conferencia de prensa: "No sé de dónde salen las cifras, pero es ridículo. Hemos dado algún paso, pero sólo se trata de fiabilidad. Creo que el rendimiento del motor el año pasado no fue un problema en absoluto. El problema era la fiabilidad y el primer objetivo es solucionarlo. Por ahora parece que está bien. Pero la realidad de la pista es un aspecto diferente".

"Creo que hubo un par de problemas que los equipos sufrieron, y no es sólo cierto para Ferrari. Viene del funcionamiento de la pista, los rebotes y las vibraciones, y todo el mundo tendrá una imagen mucho mejor en Bahréin dentro de algo más de dos semanas", explicó el directivo, llevando algo de "tranquilidad" a Red Bull Racing, ya que no han mejorado el motor como se comentaba.

Por último, señaló: "Todo el mundo se vio afectado por problemas de fiabilidad: no solo nosotros, claramente, porque creo que tuvimos 30/40/50/60/70 solicitudes de diferentes fabricantes, por lo que todo el mundo se vio afectado por este tipo de problemas. ¿Qué es un auténtico problema de fiabilidad? Es una pregunta a la que no podemos responder, porque detrás de un problema de fiabilidad suele haber, por supuesto, una ganancia potencial de rendimiento. El límite no siempre está muy claro".