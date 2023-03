Después de un buen comienzo de temporada. Checo Pérez buscará este fin de semana obtener su tercer podio consecutivo y por qué no, sumar una nueva victoria. La competencia promete ser reñida con Max Verstappen, su compañero en Red Bull y con quien la tensión ha aumentado en los últimos meses.

Claro está, Verstappen es el bicampeon del mundo y se ha ganado cierto favoritismo por parte de Red Bull, siendo el piloto principal. Sin embargo, un estudio realizado pr la maca Zoomph, ubica a Checo Pérez como el piloto más valioso de la escudería austríaca.

Esto se debe a que Checo Pérez tiene un mayor valor de marca en redes sociales, con un monto de 33 millones de dólares que supera los 30 millones de Verstappen. El mexicano genera más interacciones en las publicaciones de Red Bull: 60.7 millones contra 59.8 de Verstappen, lo cual habla de la popularidad del tapatío.

Israel Santiago, presidente de la agencia LDM, explicó a ESPN que esto se debe a lo que significa para México ver a un deportista en el máximo nivel: “Yo creo no nos pasaba desde Jorge Campos, Fernando Valenzuela, que no había un icono así de claro e inalcanzable. Tuvimos deportistas con destellos, pero no al nivel de Checo porque cada carrera, el país lo voltea a ver y eso es atractivo para las marcas”.

¿Pato O'Ward lo superará?

El estudio sitúa a Checo Pérez como el tercer piloto con más interacciones de la Fórmula 1, por detrás de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Sin embargo, Santiago avisa que en México, Pato O'Ward podría incluso superar al piloto de Red Bull: “Yo creo no nos pasaba desde Jorge Campos, Fernando Valenzuela, que no había un icono así de claro e inalcanzable. Tuvimos deportistas con destellos, pero no al nivel de Checo porque cada carrera, el país lo voltea a ver y eso es atractivo para las marcas”, explicó.