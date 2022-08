La temporada 2022 de la Fórmula 1 ha evidenciado a Red Bull Racing y Ferrari como las dos escuderías con mayor capacidad de rendimiento, a diferencia de lo sucedido con Mercedes AMG-Petronas, que parece dejará de ser el vigente campeón de constructores a manos de los de Milton Keynes.

Desde el propio equipo de las flechas plateadas admiten no poder comprender los motivos del irregular andar del monoplaza, y crece internamente la incertidumbre sobre si trabajar sobre un concepto diferente o no para 2023, mientras el tiempo corre y parece agotarse. La dificultad precisamente radica en no terminar de detectar las razones de la inconsistencia del W13.

El director de equipo de Mercedes, Toto Wolff, destapó los debates al interior de la fábrica y la necesidad de tomar una pronta decisión de cara al próximo año. ¿Arriesgarse a un golpe de timón sin tiempo para pruebas, y por ende sin garantías?

"Es una situación muy difícil porque obviamente tenemos un determinado concepto de coche. No es que podamos experimentar mucho este año y simplemente probar y comprobar cosas. Así que cualquier cosa que decidamos para el año que viene tiene que ser evaluada cuidadosamente porque claramente nuestros datos no nos dan resultados, y no se correlacionan con la realidad. Tenemos grandes oscilaciones en el rendimiento que no podemos controlar", dijo el austríaco en declaraciones recogidas por Motorsport.

"En este mismo momento, si tomas una decisión para el año que viene, sea cual sea, como por ejemplo cambiar el concepto de forma drástica, ¿cómo puedes estar seguro de que esa es la mejor dirección a seguir porque claramente vamos a empezar un poco por detrás de nuestros rivales?", añadió.

Más allá de que la diferencia de pontones parece determinar la disparidad de rendimiento de Mercedes contra Red Bull y Ferrari, Wolff tiene claro que un cambio de concepto sería mucho más complejo que una simple modificación de pontones: "Es bastante difícil decir cuál es el concepto ¿Es el chasis en su forma actual? ¿Qué es? ¿Es la distribución del peso? ¿Es el equilibrio mecánico y aerodinámico? ¿Es el concepto de carrocería?".

"Se evalúan todos esos diferentes pilares del coche y puede que dejemos algo de lo que tenemos y quitemos lo demás? Eso es lo que estamos analizando en este momento. Mira el chasis... no podríamos introducir un chasis nuevo a estas alturas de la temporada. Tenemos un enorme sobrepeso en el coche, que no hemos sido capaces de controlar porque estamos probando piezas en el coche para resolver nuestros diversos problemas. Así que no podemos permitirnos eso, y punto", reflexionó en relación a los límites presupuestarios.