La apasionante definición del campeonato mundial de la Fórmula 1 quedó atrás. Y mientras Mercedes se pregunta si Lewis Hamilton continua o se retira de la máxima categoría del automovilismo, el resto de las escuderías se prepara darlo todo en la temporada 2022. Checo Pérez, por su parte, espera seguir mejorando su rendimiento en Red Bull Racing.

Otro de los que estará será el histórico Fernando Alonso, quien correrá una vez más a bordo de Alpine. El asturiano realizó declaraciones públicas sobre su retiro temporal del Gran Circo entre 2019 y 2020, el cual ocupó para realizar circuitos de resistencia, así como el Rally Dakar. Y confesó que a pesar de encontrarse fuera en ese momento, jamás dejó de seguir a la F1.

El español reveló a qué pilotos continuaba obsevando durante su ausencia en la Fórmula 1. "El que más me impresionó cuando estuve lejos fue George Russell. Me encantaba verlo cómo se desarrolló con el Williams, y por supuesto Max Verstappen. Eran los dos pilotos que me hacían encender la televisión", declaró para el sitio oficial de la F1.

Además, Alonso dijo que continuaba viendo lo que sucedía en la escudería francesa Renault, con la que se alzó con dos campeonatos mundiales en 2005 y 2006: "Seguía también a Daniel Ricciardo mientras estaba con el Renault. Ese coche siempre me ha interesado mucho".

¿Qué Fernando Alonso veremos en 2022?

Por último, el asturiano realizó su pronóstico para esta temporada 2022, y reconoció que la preparación será vital. "Creo que era clave que tuviéramos un buen invierno. Necesito estar preparado, al menos un poco mejor que el año pasado. El incidente con la bicicleta no ayudó al 2021. Tenemos que ir a las pruebas con un buen programa. Estoy seguro de que podré estar al 100%. Es necesario que el coche sea competitivo", dijo.

Y añadió: "Dependerá de nosotros tener un buen monoplaza. Ya no tenemos más excusas. Si tenemos menos presupuesto o contamos con menos recursos los rivales están usando dos túneles de viento. Ya no vale la pena hablar más de todas esas cosas, depende únicamente de nosotros".