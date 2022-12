Desde que llegó a Red Bull, el prestigio, la competitividad y la exposición de Checo Pérez, han escalado y mucho dentro de la Formula 1. Tras una primera temporada de adaptación, el mexicano tuvo un buen segundo año dentro de la escudería austríaca, donde se ganó la renovación.

Checo terminó tercero en el Campeonato Mundial, luego de no poder vencer a Charles Leclerc en la lucha por el segundo puesto, pero de todas formas se siente muy conforme: "Estoy orgulloso de representar a mi país, pero también de correr con la bandera de Latinoamérica".

El tapatío de 32 años considera que hay buena capacidad en México, aunque llegar a la Fórmula 1 no es fácil: "Hay un buen talento en mi país, hay buenos pilotos, igual en toda Latinoamérica, pero es un deporte en el que no hay muchas oportunidades. Es un orgullo para mí que me comparen con alguien como Senna, pero yo creo que me falta muchísimo todavía por hacer en mi carrera para recibir ese elogio".

Asimismo, Checo espera mejorar el próximo año, donde a pesar de reconocer a su compañero Max Verstappen como "el mejor piloto del momento", le lanzó una adverencia: “puedo cerrar la brecha que hay entre los dos y pelear por el título". Cabe recordar que la tensión entre compañeros escaló durante las últimas carreras del año.

Mantiene el sueño de ser campeón

Aunque Max Verstappen luce como el gran favoritio tras ser bicampeon, Checo Pérez no pierde las esperanas de consagrarse: "El objetivo es mejorar lo hecho esta temporada y pelear por el campeonato. Ese es mi máximo sueño en la Fórmula 1 y por eso sigo aquí, espero que en estos próximos dos años pueda llegar a ser campeón".