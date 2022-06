Uno de los mayores logros a los que un piloto profesional puede apuntar es a la Triple Corona del Automovilismo. ¿En qué consiste? En ser ganador de las tres carreras más famosas del mundo: Gran Premio de Mónaco (o el Campeonato Mundial de la Formula 1; Las 24 Horas de Le Mans y Las 500 Millas de Indianápolis. Tras lo ocurrido en el pasado fin de semana, ahora Sergio Pérez está mucho más cerca de conseguirlo...

El mexicano de Red Bull Racing se hizo con la victoria en El Principado, por lo que una de las primeras preguntas que le realizaron después de la hazaña fue sobre este tema. Teniendo en cuenta que solo una persona tiene este reconocimiento (Graham Hill) a pesar de que muchos lo han intentado, a Checo le cuestionaron sobre la posibilidad de competir en las otras dos carreras. Su respuesta fue tan contundente como sorprendente.

"No tengo ningún interés para ser honesto. No sé si algún día competiré en la resistencia (FIA WEC-Le Mans). No lo creo", señaló Sergio Pérez, dejando en claro que por el momento está totalmente enfocado en la Formula 1 y no se le cruza por la cabeza la idea de ir por la Triple Corona. Fernando Alonso, conductor español, sí se animó a intentarlo pero fracasó en Indy 500.

Más adelante, el mexicano aseguró: "Creo que una vez que termine con la Formula 1, tengo que mirar para volver y cuidar a mis hijos. Ya tengo tres, así que sí, estaré bastante ocupado. Creo que eso (la Triple Corona) es más para estos dos chicos". ¿A quiénes hizo referencia? A Max Verstappen y Carlos Sainz, quienes tienen 24 y 27 años de edad respectivamente y podrían estar más interesados en la proeza.

"En términos de historia del deporte, soy un gran fan de mi deporte. Así que sé lo que significa ganar una carrera como esta (Mónaco). Quiero decir, todas son muy importantes, pero ciertamente esta es muy especial. Y va muy, muy alto en la lista para mi país. Y sí, siento que en este momento soy el único piloto mexicano -o incluso latinoamericano- en la parrilla", sentenció Checo.