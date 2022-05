Toto Wolff no quedó para nada conforme con la nueva decepción de su equipo en el Gran Premio de Mónaco y soltó una declaración inédita.

Una de las características principales del Gran Premio de Mónaco es su peculiar diseño de pista: el circuito callejero es muy angosto y posee demasiadas curvas, por lo que adelantar es un verdadero desafío. Sin embargo, esto es algo que los disfrutos realmente disfrutan ya que para la gran mayoría de ellos esta es su fecha favorita del calendario. Pero claro, una vez que los resultados no acompañan, esto se revierte...

Mercedes-AMG Petronas, como a lo largo de este 2022, decepcionó en El Principado: George Russell salió quinto; mientras que Lewis Hamilton se quedó atascado en el octavo lugar (donde partió). Esto provocó el enojo del siete veces campeón del mundo, ya que no pudo rebasar nunca a Fernando Alonso: "Es frustrante, por supuesto, pero es así. Me limité a ir detrás de él. Es lo que es y realmente no hay mucho que pueda hacer al respecto".

La desilusión dentro de la escudería alemana es completa, ya que Toto Wolff comparte la misma sensación con el piloto. Tal es así que el jefe realizó un insólito pedido a la Federación Internacional del Automóvil: modificar el trazado del circuito para que haya más rebases y no se atasquen los monoplazas durante toda la carrera. Este pedido, evidentemente, refleja el mal momento del equipo.

"Creo que las reglas son las reglas y no hay nada que podamos decir. Pero es otra lección de que la posición en pista lo es todo en Mónaco. Quiero decir, cinco segundos de diferencia es como un monoplaza de Formula 2, es algo que tenemos que mirar", apuntó con enfado el austríaco. Pero eso no fue todo...

Más adelante completó: "Correr aquí es un espectáculo. Es un sitio fantástico. Y siempre es algo increíble estar aquí, pero tal vez deberíamos revisar el diseño (del trazado), ya que puedes estar detrás de un coche que es cinco segundos más lento y aún así no puedes adelantarlo". ¿Lo escuchará la FIA o es un pedido totalmente de desesperación?