En los últimos días se oficializó una de las noticias más impactantes de cara a la próxima temporada de la Formula 1: Ferrari se quedó sin jefe. Mattia Binotto, ingeniero automotriz nacido en Suiza, tomó la decisión de dar un paso al costado tras no poder lograr el objetivo de conseguir un campeonato mundial. Y, como no podía ser de otra manera, comenzaron los rumores de su futuro en el deporte.

Mientras los de Maranello le están buscando un reemplazante que sea capaz de cortar con esta sequía de títulos, muchas miradas están puestas en lo que puede llegar a suceder con el propio Mattia. Si bien todavía no habría recibido ofertas formales de otras escuderías, ya hay una que puede descartar: Mercedes-AMG Petronas. Toto Wolff no lo quiere ver ni en pintura...

El directivo del equipo alemán dialogó con podcast oficial de la Formula 1, Beyond The Grid, y fue tajante sobre la posibilidad de darle trabajo a su reciente rival. "No veo a Mattia en Mercedes. Ha habido demasiado veneno entre él y yo durante los dos últimos años. No sería posible, pero lo puedo ver en otros equipos. Es un hombre que conoce muy bien la Formula 1 y quizá podría encontrar un buen rol en la parrilla en el futuro. Hay muchos destinos que son atractivos a día de hoy", apuntó con contundencia.

Más adelante agregó: "Mattia y yo hemos tenido nuestros momentos durante estos años y en 2022 se ha visto claro que él estaba bajo una tremenda presión. Si eres jefe de equipo de Ferrari, lo mejor es tener un buen contrato para cuando salgas. Su salida era algo inevitable, pero ha aguantado más de lo que esperaba. En Ferrari hay más presión que en ningún otro equipo, por el hecho de que representas a todo un país".

Toto Wolff reveló quién debe ser el sucesor de Mattia Binotto en Ferrari

"El reemplazo de Mattia debe ser un gran talento de gestión italiano, que tenga poder en otras industrias y a su vez, inteligente para liderar un equipo tan grande. Hay que controlar el deporte, la normativa, el órgano de gobierno, los derechos comerciales y los rivales. Todos estos temas están en esta jaula del paddock. El hecho de que seas un buen gestor de carreras no te garantiza ser tan bueno en esos aspectos", sentenció el polémico jefe que tiene Mercedes-AMG Petronas.