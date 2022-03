El Gran Premio de Arabia Saudita trajo consigo algunos sucesos poco agradables, pues los organizadores fueron sorprendidos por una gran nube de humo proveniente de una explosión cerca del circuito de Jeddah. De acuerdo a diversos medios internacionales se reveló que esta situación surgió en las instalaciones de la petrolera Aramco, patrocinador global de la F1, ubicado a unos pasos de este aslfalto y se dio a conocer que fue un ataque de misiles el que ocasionó la humadera, después de que el portavoz militar de los Hutíes, un grupo insurgente musulmán, dijo ser los responsables de este ataque.

Ante esta situación, la mayoría de los pilotos del máximo circuito del automovilismo se mostraron inquietos sobre la situación, entre ellos el volante mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, quien le externó a su padre, Don Antonio Pérez Garibay, estar más que preocupado por este suceso. Pérez Garibay reveló en EXCLUSIVA para Bolavip México, la desesperada reacción que tuvo su hijo para proteger a su familia.

"Hablé con él, y si claro que estaba angustiado, y no sólo él sino varios pilotos. Gracias a Dios, Checo pudo poner a su familia en Europa, ya que con él siempre viajan su esposa Carola y sus hijos, y además son pequeñitos, así que yo creo que a cualquier padre le preocupa, así que fue lo primero que creyó pertinente, protegerlos en un lugar lejano. La mayoría de los pilotos son solteros por eso no entienden, pero cuando ya tienes familia, lo primero que quieres es proteger y llevar a buen puerto a los tuyos", señaló Pérez Garibay.

La preocupación de Sergio estaba más que justificada, pues no era algo habitual para él a pesar de que algunos integrantes de su escuadría Red Bull Racing lo criticaran por tal reacción. Tal fue el caso del asesor del equipo austriaco, Helmut Marko, quien en una entrevista para Sky Sports, reveló que no entendía el por qué el originario de Guadalajara, Jalisco, estaba tan angustiado por los ataques de misiles, si la Ciudad de México era igual de insegura, a pesar de que Pérez siempre ha vivido en la Perla Tapatía y no en la capital.

“Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro. Como se ha mencionado estos ataques con drones creo que son con frecuencia. Tienen un sistema de defensa muy bueno. Ahora hay que averiguar por qué no ha funcionado. No es el primer dron, después de todo. Pero es el primero que ataca a gran escala”, destacó Helmut Marko.