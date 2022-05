Hacia el final de la temporada 2020 de la Fórmula 1, Romain Grosjean, quien participaba de la escudería Haas, sufrió el espeluznante y recordado accidente plagado de fuego en el Gran Premio de Bahréin. Esa sería, hasta el momento, su última carrera en la máxima categoría del automovilismo, a la cual actualmente se dedica a ver desde fuera.

El piloto francés mudó su talento al IndyCar, donde actualmente compite para Andretti, y consultado por un posible regreso al Gran Circo, aseguró que esto solo se dará si es llamado por alguna de los equipos capaces de garantizarle competitividad, como Ferrari, Red Bull o Mercedes. Mientras tanto, asegura que disfruta mucho de esta nueva era de la F1, a la que solo regresaría con un coche ganador.

"La Fórmula 1 ha hecho un buen trabajo, que no sabía si iba a funcionar hasta que estuviesen los coches en pista. Creo que las carreras son emocionantes, los coches se pueden seguir más de cerca y es lo que queremos ver. Veo cada carrera, me encanta, pero no volveré si no tengo la oportunidad de estar en Red Bull, Ferrari y Mercedes", aseguró el piloto para el sitio Racing News 365.

Por su parte, Grosjean reveló que habló con Kevin Magnussen, su ex compañero, para felicitarlo por su regreso a la Fórmula 1 para esta temporada, además de mantener charlas con Guenther, el jefe de equipo. Continuando con su discurso, aclaró que su vínculo con Haas ha quedado en el pasado y no volvería ya que no es capaz de asegurarle competir por los primeros lugares.

"Suelo hablar con Guenther una o dos veces al año y le hablé a Kevin para felicitarlo por volver a la Fórmula 1, pero yo por mi parte, estoy muy contento en la IndyCar. Quiero ganar carreras y la gente me pregunta si me gustaría volver a Haas. Ellos han hecho un buen trabajo, pero no tienen la oportunidad de ganar cada fin de semana", ha indicado.

A Grosjean no le preocupa conseguir una victoria en IndyCar

"La IndyCar es una categoría muy competitiva y la primera victoria llegará, no estoy muy preocupado. Me fijo en Scott y en Will, tienen más de 40 años y aún hacen un gran trabajo, por lo que me queda un buen tiempo allí. Haré también algo de resistencia, me gustaría correr la IMSA el año que viene", concluyó.