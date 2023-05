Ex piloto Red Bull asegura que Christian Horner no podrá controlar interna de Checo Pérez y Verstappen

La temporada 2023 de la Fórmula 1 tiene a Red Bull Racing peleando en la cima de los campeonatos mundiales de pilotos y constructores, donde Max Verstappen y Sergio Pérez son dos de los máximos animadores. ¿Quién de estos dos pilotos se quedará con la lucha?

En el Gran Premio de Miami se observó una "pelea limpia" entre ambos, la cual fue ganada por el bicampeón mundial a pura potencia. Sin embargo, es sabido que ya han existido roces entre unos y otros durante estos últimos tiempos, y en las últimas horas le han recordado al jefe de escudería lo que le sucedió hace varios años con otra dupla de conductores.

Johny Herbert, ex piloto de Red Bull entre 1996 y 1998, recordó la interna que estalló entre Sebastián Vettel y Max Webber durante el 2013, cuando el alemán decidió desobedecer a Christian Horner y superó a su compañero en el Gran Premio de Malasia, lo que derivó en una pelea entre ambos pilotos que el directivo no fue capaz de manejar. Que no le vuelva a pasar...

"Volvamos a lo que pasó con Sebastian y Mark. Es lo que ya vivimos (con Checo y Verstappen) en ese campeonato. ¿Puedes controlar al conductor cuando está en la cabina? Bueno, la única forma en que puedes controlarlo, si va contra ti como equipo es tener en ese momento un botón rojo en tu computadora y, básicamente, apagar el motor. La única otra forma en que puedes hacer eso es hacerle la vida más difícil, cuando vayas a la próxima carrera, pero al hacer eso solo te haces daño a ti mismo como equipo", declaró el británico.

¿Cuándo y dónde vuelve a correr la Fórmula 1?

La competencia oficial de la Fórmula 1 por la temporada 2023 regresará el fin de semana del viernes 19 al domingo 21 de mayo, cuando en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari se dispute el Gran Premio de Emilia Romagna.